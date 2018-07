Antich acusa al PP de "esconder" el debate al convocar la Diputación Permanente a última hora de la tarde

Actualizado 26/01/2007 15:02:19 CET

PALMA DE MALLORCA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSIB-PSOE, Francesc Antich, acusó hoy al PP de querer esconder de una manera "clara" el debate sobre el caso Andratx al convocar a última hora de la tarde la Diputación Permanente, que decidirá si se aprueba la creación de un Pleno Extraordinario para debatir la constitución de una Comisión de Investigación sobre el caso.

Así lo informó hoy en rueda de prensa, donde subrayó que el PP "ha dejado muy clara su falta de voluntad para poner claridad en el caso Andratx", al tiempo que manifestó que ve un "futuro muy negro" a la posible creación de una Comisión que investigue los hechos.

Según el secretario general de los socialistas baleares, la reunión de la Diputación Permanente a las 19:30 horas tiene como objetivo que los periodistas no acudan a cubrir el acto "y que los ciudadanos no se enteren de que existe un debate y que no salga por el periódico".

Además, Antich calificó de "rara" la decisión del presidente del Parlament, Pere Rotger, de convocar al órgano a esa hora "cuando no hay período de sesiones y los parlamentarios no tienen nada que hacer el resto del día". "Esta actitud manifiesta desprecio por los ciudadanos y por la oposición", subrayó Antich.

Según el secretario general, en el caso Andratx están implicados varios cargos del Govern, por lo que, según manifestó, si la oposición pide al presidente del Ejecutivo Autonómico, Jaume Matas, que dé explicaciones sobre el asunto "lo normal es que comparezca".

La Diputación Permanente del Parlament decidirá en su reunión de hoy si acepta convocar un pleno extraordinario para debatir la posibilidad de crear una Comisión de Investigación que examine la actuación del ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, imputado en la operación Voramar, como miembro del Govern.