PP avisa al Gobierno que si no disuelve los ayuntamientos no estará cumpliendo con su promesa de luchar contra ETA

De Cospedal asegura que hay que evitar que el fondo de inversión pública se destine a consistorios gobernados por ANV

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, advirtió hoy al Gobierno socialista de que su "primera obligación" es disolver los ayuntamientos gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV) y añadió que si no lo hace "no estará cumpliendo" con su promesa de luchar contra ETA. Además, exigió que ANV no puede beneficiarse del fondo para inversión pública destinado a los consistorios que mañana convalidará el Pleno del Congreso.

De Cospedal, que hizo estas declaraciones antes de ofrecer una conferencia a los embajadores de los 27 países de la UE en la Oficina de la Comisión Europea en Madrid, respondía así a la ministra de Administraciones Públicas, Elena Salgado, quien hoy aseguró que en este momento no es posible disolver en bloque todos los consistorios en los que gobierna ANV.

La 'número dos' del PP recalcó que el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local permite la disolución de los 42 consistorios gobernados por ANV, tal y como argumenta el informe sobre este asunto que su partido ha remitido al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Por eso, pidió al Ejecutivo que "actúe tal y como establece la ley" e inste "de manera rápida y contundente" esa disolución. "Esa ley está en vigor, se puede aplicar y, desde luego, nosotros se lo vamos a seguir demandando al Gobierno", proclamó.

En este sentido, De Cospedal resaltó que "lo más importante" en este momento es proceder a esa disolución. "Ésa es la primera obligación del Gobierno y mientras que no cumpla con esa obligación, no estará cumpliendo con lo que José Luis Rodríguez Zapatero prometió a todo el pueblo español, que es que lucharía contra ETA", aseveró.

Asimismo, censuró que el Gobierno sostenga que todos los ayuntamientos tienen derecho a recibir el fondo de 8.000 millones para inversión pública y recalcó que "de ninguna manera" se puede consentir que se destine ese dinero a los consistorios gobernados por ANV.

Según añadió, los ciudadanos vascos y navarros de esos ayuntamientos tienen derecho a recibir esos fondos y, por eso, continuó, el PP propone que las diputaciones forales sean las encargadas de su administración.

La secretaria general de los 'populares' avanzó además que su formación no apoyará mañana en el Pleno del Congreso la convalidación del decreto con 8.000 millones de inversión pública destinado a los ayuntamientos.

En su opinión, ese decreto no va a la raíz de los problemas de financiación de los ayuntamientos y además crea un volumen de puestos de trabajo temporal similar a los que están desapareciendo todos los meses. Al ser preguntada si el Grupo Popular optará mañana por la abstención en el Pleno, replicó: "Vamos a manifestar nuestra postura mañana".

En cuanto al acercamiento al País Vasco de una decena de presos de ETA, la secretaria general del PP señaló que "lo que tiene que hacer el Gobierno es cumplir con la ley actual y con la legislación penitenciaria", así como con las normas vigentes relativas al control de las actividades terroristas.