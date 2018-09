Aparecen pintadas contra la policía y a favor de los presos de ETA en coches de la Vuelta Ciclista

Publicado 12/09/2018 15:06:29 CET

BILBAO, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Nueve vehículos de equipos participantes en la Vuelta Ciclista a España estacionados en Portugalete y Barakaldo han aparecido con pintadas en las que podía leerse "Alde hemendik" (fuera de aquí), uno de los lemas habituales de plataformas afines a ETA que piden la salida del País Vasco de las Fuerzas de Seguridad del Estado.

Según han informado a Europa Press fuentes del Departamento de Seguridad, siete de los coches atacados se han detectado a la una menos cuarto de la madrugada de este miércoles en el Paseo de la Canilla de Portugalete.

Los otros tres se han registrado más tarde en la calle Río Castaños de Barakaldo. Los nueve vehículos presentaban pintadas en favor de los presos de ETA, para quienes pedían "amnistía", y otras en las que podía leerse "Vuelta, alde hemendik" (Vuelta, fuera de aquí).

En Getxo, localidad de la que partirá este miércoles la 17 etapa de la Vuelta Ciclista, han aparecido carteles en los que se avisa: "La Vuelta ez da kirol hutsa" (La Vuelta no es solo deporte).

También en diversos lugares por los que discurrirán los ciclistas se han colocado ikurriñas y se han efectuado pintadas con el lema "This is not Spain" (Esto no es España) y una bandera española tachada.