Arenas califica de "trampa" la distribución de fondos a los ayuntamientos de la Junta y asegura que no beneficia a los de PP

Actualizado 10/12/2008 15:24:37 CET

Propondrá a todos los alcaldes andaluces, de todos los partidos, suscribir un documento reivindicativo de mejora de la financiación local

SEVILLA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Javier Arenas, aseguró hoy que la fórmula que el Gobierno andaluz aplicará para distribuir entre los ayuntamientos andaluces 300 de los 360 millones millones con que está dotado el Programa de Transición al Empleo tiene "trampa" y es una "auténtica vergüenza", apuntando que, en modo alguno, beneficiará a los consistorios en manos del Partido Popular.

En un acto junto a alcaldes del PP bajo el lema 'Los ayuntamientos son personas. Soluciones para la crisis', Arenas indicó que la Junta se ha pasado los últimos días "maquinando una fórmula para engañar a los ciudadanos y a los alcaldes del PP". Para Arenas, los ayuntamientos populares no son los más beneficiados porque el criterio fundamental para el reparto de los fondos no es el de población, sino los de paro registrado y la evolución en el último año de la proporción entre el número de parados y el total de habitantes de la localidad.

Arenas hizo estas manifestaciones al hilo de que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, explicara ayer, que, en función de los criterios que se van a tener en cuenta para repartir los 300 millones, los ayuntamientos gobernados por el PSOE, un 63,1 por ciento, gestionarán el 55,6 por ciento del fondo de 300 millones; los del PP (17,4), el 25,3; los de IU (10,8), el 11,2; los de PA (3,9), el 4,1, y el resto, (4,8), gestionarán el 3,8 por ciento. En modo alguno, según quiso dejar claro, se mira el "color político" de los municipios, sino la situación de demanda de empleo.

A este respecto, el dirigente popular criticó que la Junta haya llegado a esos porcentajes de reparto teniendo en cuenta el número de ayuntamientos de cada partido y no el nivel de población, lo que constituye una "auténtica trampa". De acuerdo con la fórmula que aplicará la Junta, según explicó, los ayuntamientos del PSOE, que atienden a un nivel de población del 51,94 por ciento, gestionarían el 56 por ciento de los fondos, y los del PP, que atienden a una población del 31,48 por ciento, se quedarían con el 25 por ciento, seis puntos menos de lo que le correspondería si el criterio fundamental para el reparto fuera el de población.

Este es el motivo por el que, según Arenas, la Junta no ha querido tener en cuenta el nivel de población que se atiende, sino que ha optado por el porcentaje de ayuntamientos gobernados por cada partido, pretendiendo hacer ver que los del PP "son los más beneficiados" al decir que los populares cuentan con un 17,4 por ciento de los consistorios y gestionarán el 25,3 por ciento.

Asimismo, el dirigente popular se preguntó por qué en el Fondo Estatal para municipios el criterio de reparto fundamental es la población, sin que los socialistas andaluces "protestarán", pese a que Andalucía es la comunidad con más tasa de paro, y, en cambio, en el Programa de Transición al Empleo de la Junta pesen más paro registrado (50 por ciento) y la evolución en el último año de la proporción entre el número de parados y el total de habitantes de la localidad (30 por ciento), frente a un peso del 20 por ciento del nivel poblacional de cada municipio.

Arenas planteó si no será que a la Junta le "molesta que en los ayuntamientos del PP es dónde hay mejor gestión" y, en consecuencia, menor tasa de paro en sus municipios. En cualquier caso, el dirigente popular advirtió de que los consistorios en manos de su partido van a presentar todos los "proyectos del mundo" para tener acceso a esas ayudas y que exigirán, siempre sabiendo "que hay trampa", que en Ejecutivo informe quincenalmente en el Parlamento sobre las solicitudes de proyectos municipales que se han presentado, las cuantías, los proyectos de obras o los criterios de adjudicación.

Para el presidente del PP-A, este programa de la Junta es como "una aspirina para un infarto o para una pulmonía" porque, en modo alguno, va a contribuir a paliar la situación de "ruina" que tienen los ayuntamientos, frente a la "opulencia" del Ejecutivo autonómico.

Se mostró convencido de que todos los alcaldes andaluces, si no miraran el interés de partido, sino el de los ciudadanos, coincidirían absolutamente en que los ayuntamientos tiene una mala situación financiera y que hay que solventarla.

Así, anunció que próximamente planteará a todos los alcaldes andaluces, de cualquier signo político, que suscriban un documento reivindicativo de mejora de la situación financiera de los ayuntamientos. De igual manera, Javier Arenas anunció que la celebración del próximo 28F será para el PP eminentemente "municipal, reivindicativo y en la calle" para decir que "basta ya del despilfarro de la Junta y de la miseria de los ayuntamientos".

Tras indicar que el Gobierno andaluz es el más "manirroto" de toda España, Arenas indicó que es "intolerable" que la Junta destine 6.000 millones a subastas en entidades financieras "y no le pague la deuda a los ayuntamientos", o que destine 3.000 millones en los Presupuestos andaluces de 2009, 3.000 millones a las empresas públicas y mil a los 770 consistorios de la comunidad.

Durante el acto, intervinieron varios alcaldes del PP, como los de Cádiz, Teófila Martínez; Granada, José Torres Hurtado; Huelva, Pedro Rodríguez; Torremolinos (Málaga), Pedro Fernández Montes; Tomares (Sevilla), José Luis Sanz, y el de Almería, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, además del portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, que coincidieron en que los consistorios no necesitan "migajas" ni "regalos de Navidad" como los que ofrecen ahora el Gobierno y la Junta y apuntaron que aunque esos fondos serán bienvenidos, no contribuyen a resolver el problema estructural de financiación que tienen los municipios. Reivindicaron que el criterio de población sea el fundamental en el reparto de los 300 millones que la Junta destinará a los municipios.

PRESENCIA EN LA FAMP

De otro lado, Javier Arenas anunció que su partido se planteará si "tiene sentido o no" continuar en la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en vista de que su presidente, el alcalde de Dos Hermanas (Sevilla), Francisco Toscano, es un "delegado" de Manuel Chaves. Lamentó que nunca se haya dado al PP la oportunidad de presidir la FAMP, pese a que en un determinado momento tenía en sus manos las alcaldías de las ocho capitales de provincia.

Dijo que también demandarán una reunión de la FAMP para que se inste al presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, el alcalde de Getafe (Madrid), Pedro Castro, a que abandone la presidencia de la institución por sus declaraciones sobre los votantes del PP. "No aceptamos que la FEMP la siga presidiendo un señor que no respeta a los votantes en su libertad", dijo Arenas, quien señaló que el PP no puede aceptar que siga al frente de la FEMP "por cuestión de decoro y dignidad democrática".