Arenas defiende en la Junta Directiva del PP el "andalucismo español" y prevé un papel "importante" de los andaluces

Actualizado 31/03/2008 14:07:41 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Javier Arenas, señaló hoy antes del comienzo de la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que defenderá en ella el "andalucismo español" y confesó que espera que los miembros del PP-A tengan un papel muy importante en este congreso.

En declaraciones a los periodistas minutos antes de que comenzase la Junta Nacional, en la que el líder del PP, Mariano Rajoy, desvelará los nombres de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes Generales así como los de los candidatos que Rajoy quiere sentar en las mesas de Congreso y Senado.

Arenas considera que los 'populares' andaluces desempeñarán en este cónclave un "papel muy importante" en lo que se refiere a las aportaciones que van a realizar con respecto al "andalucismo español", es decir, "defender Andalucía dentro del proyecto nacional del PP".

No obstante, el líder andaluz no quiso hacer apuestas ni dar nombres de los que a su juicio deberían ocupar los cargos de responsabilidad en el Grupo Parlamentario en ambas cámaras o si entre ellos habrá algún andaluz y mantuvo que "las canas" le hacen no aventurarse en "apuestas".

Lo que sí está claro para Arenas es que en este Congreso él mismo y sus compañeros de partido defenderán a "Andalucía dentro del gran proyecto nacional del PP", un plan que, según sus palabras, "cohesionará al PP", una unidad que "ya forma parte de la trayectoria" del partido y que continuará en los "próximos años".

Por último, Arenas manifestó el apoyo del PP-A a la decisión que Rajoy tome hoy, concretamente a todas sus "propuestas" y señaló que el congreso de hoy es "clave para la recuperación del Gobierno de España y muy positivo para Andalucía".