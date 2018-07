Arenas reclama a Chaves que convoque las elecciones andaluzas "cuanto antes", separadas de las generales

Actualizado 04/06/2007 15:54:58 CET

SEVILLA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Javier Arenas, reclamó hoy al presidente de la Junta, Manuel Chaves, que convoque las elecciones andaluzas "cuanto antes", separadas de los comicios generales, ya que la legislatura está "agotada" y se están perdiendo "meses y meses" para Andalucía.

Arenas realizó estas manifestaciones durante un acto en Sevilla con concejales jóvenes del PP, al hilo de que Chaves manifestara el sábado que no adelantará las elecciones autonómicas, apuntando que no sabía si esos comicios coincidirán o no finalmente con las generales.

"Le vuelvo a pedir a Chaves elecciones separadas para que no se solape el debate andaluz con el nacional", indicó Javier Arenas, que agregó que lo que "no puede ser" es que Andalucía sea la única comunidad autónoma que accedió a la autonomía por el artículo 151 de la Constitución y que no tiene elecciones separadas.

El dirigente popular manifestó que Chaves indicó en un acto con un grupo de periodistas hace unos diez días que estaba "pensando en adelantar" las elecciones autonómicas a octubre y si ahora lo descarta, obedece, a su juicio, a que "le ha cogido miedo" a los resultados de las elecciones municipales, de manera que sólo pretende "ganar tiempo e ir con las generales".

En cualquier caso, indicó que el PP está "preparado" para afrontar las elecciones tanto en octubre como en marzo y para "ganarlas en ambos supuestos, ya que no hay más objetivos".

Insistió en que los comicios autonómicos tienen que ser "cuanto antes" porque la legislatura ya está "agotada", sobre todo, después de la aprobación del nuevo Estatuto de Autonomía, y el Gobierno de Chaves no tiene "ni un proyecto reformista encima de la mesa".

Javier Arenas, que apuntó que en los próximos días se cumplen 25 años del primer gobierno socialista en Andalucía, pidió a los jóvenes de Nuevas Generaciones (NN.GG) presentes en el acto que se "rebelen a favor de un cambio que beneficie a los ciudadanos y provoque la alternancia".

Si bien hay cosas que se han hecho "bien" en los últimos 25 años, según Arenas, también hay muchas cosas que se han "hecho mal" y que han ocasionado que Andalucía se encuentre en este momento entre las comunidades "más atrasadas de España y de Europa".

Frente a esto, según añadió, hace falta que se pongan en marcha políticas alternativas e importantes reformar que sólo pueden venir de la mano del PP. En su opinión, el reformismo tiene que ocupar el "poder" en Andalucía, así como los "optimistas", y los "pesimistas se tienen que jubilar".

Por su parte, la presidenta de NN.GG de Andalucía, Patricia Navarro, indicó que a los jóvenes sólo les interesa hablar de futuro y que van a trabajar para conquistarlo, con "mucha ambición y alejados de todo conformismo y de la falta de ambición de los gobernantes de la Junta".

De igual manera, el secretario general de NN.GG de España, Angel González, manifestó que Chaves debería ser "valiente" y adelantar las elecciones andaluzas, sobre todo, posibilitando un "debate propio andaluz". Dijo que la organización juvenil del PP se va a "volcar" en las elecciones autonómicas porque "no podemos dejar pasar la oportunidad tras tantos años de gobiernos del PSOE".