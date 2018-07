Un asesor asegura que 'El Bigotes' le bautizó como 'JS' y que Correa pagó la deuda de éste con Hacienda

Actualizado 29/06/2017 12:35:55 CET

Su declaración coincide con la tesis de Correa y Pérez sobre que las iniciales anotadas en la contabilidad de la red corrupta corresponden a él

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El asesor fiscal José Sevilla ha afirmado este jueves en el juicio por la primera época de la trama Gürtel (1999-2005) que el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes' le bautizó con las iniciales 'J.S.', al que le gestionó una deuda de más 90.000 euros con Hacienda que fue pagada por el 'cabecilla' de la red corrupta, Francisco Correa.

La declaración de Sevilla, en calidad de testigo, ha coincidido con la tesis aportadas por Correa y 'El Bigotes' sobre que la red pagó en sobres la deuda contraída por Pérez y que, por tanto, las anotaciones de las siglas 'J.S.' en la contabilidad de la Gürtel coinciden con la forma en la que le llamaba el responsable de Orange Market. Las acusaciones sospechan que estas iniciales respondiesen al exalcalde de Pozuelo de Alarcón y exmarido de la exministra Ana Mato, Jesús Sepúlveda, acusado en este juicio.

"Hay tres personas en mi vida que me han bautizado, uno me llamaba 'Giralda', otro 'Pepito' y Álvaro me llamaba 'JS' a raíz de una película (...) Tenía tanta amistad con la chica de la centralita que le decía: '¿Está JS?'", ha aseverado.

Sevilla ha explicado que desde el año 2001 hasta que cancelaron las cuentas pendientes con Hacienda --más de 90.000 euros-- se acercaba a las oficinas de las empresas de Correa en la calle Serrano 40 de Madrid para que el 'número dos' de la Gürtel, Pablo Crespo, o la secretaria de éste le diese el sobre como forma de "confidencialidad".

NO PODÍA IR EL "BOTONES"

"Había que tratar con un 'status', no era para que fuera mi botones, entre comillas, el señor de la moto, porque me había comprometido con Álvaro y Crespo que iría yo siempre", ha añadido. No obstante, el 'número dos' de la Gürtel dijo durante su declaración que él conoció a Sevilla en otro contexto y que nunca le entregó ninguna cantidad.

La deuda, relacionada con su participación en la empresa Sunset Bulevar hasta multas de tráfico --"Era un hombre que no cuidaba ese aspecto", ha indicado--, se fue saldando con dichas entregas cuyas cantidades no eran siempre las mismas. "No conseguí fijar un protocolo de cantidades", ha lamentado, al tiempo que ha señalado que en los días siguiente ingresaba este dinero en el fisco y remitía a Serrano 40 el justificante de pago para que no hubiese "la menor duda".

En la contabilidad de Correa, existe un apunte sobre la entrega de un sobre a 'J.S.' en el hotel madrileño Gran Melià Fénix. "Yo no soy ese 'J.S'", ha asegurado constatando que él no se ha reunido con nadie vinculado a la trama en ese lugar.

FIN DEL INTERROGATORIO DE LOS TESTIGOS

Con la testifical de José Sevilla han concluido los interrogatorios de los cerca de 300 testigos solicitados por las partes personadas en esta causa, fase que ha durado casi cuatro meses. Destacan entre las personas citadas la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y los exministros del Gobierno de José María Aznar Francisco Álvarez-Cascos, Jaime Mayor Oreja, Rodrigo Rato, Javier Arenas y Ángel Acebes.

Queda aún un testigo por comparecer, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que lo hará el próximo 26 de julio, fecha que fue propuesta por él mismo de acuerdo a su agenda de actividades. Asimismo, el tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional presidido por el magistrado Ángel Hurtado tiene todavía que decidir si admite las testificales solicitadas la semana pasada por la defensa del exalcalde de Majdahonda Guillermo Ortega, entre los que se encuentra el presidente del Senado, Pio García-Escudero.

El tribunal ha dado paso a las declaraciones de los testigos-peritos. Los primeros en comparecer han sido dos inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), entre los que se encuentra al agente que dirigió la investigación del 'caso Gürtel', Manuel Morocho.