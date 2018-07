Aguirre dice que el Gobierno debe decidir cuál es el mejor lugar para ubicar un almacén "y llevarlo a la práctica"

Actualizado 27/01/2010 16:04:01 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, aseguró hoy que es el Gobierno quién debe decidir cuál es el mejor lugar para ubicar un almacén nuclear y "llevarlo a la práctica" ya que, según dijo, estas instalaciones "son necesarias pero nadie las quiere cerca de su casa".

En rueda de prensa posterior al Comité de Dirección del PP de Madrid, Aguirre recordó que cuando era concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de la capital escuchó hablar del síndrome 'NIMBY', siglas de "Not in my back yard", es decir, "sí pero no en el patio trasero de mi casa".

Por ello insistió en que es necesario que el Gobierno "decida cuál es el mejor lugar para ubicar" instalaciones nucleares así como que esa decisión se lleve a la práctica. Además, afirmó que "si hay consenso" sobre la ubicación de esta infraestructura, "muchísimo mejor".

"Todos hemos estado de acuerdo en que es necesario que esa piscina o almacenamiento de residuos se haga con absoluta seguridad. Y claro, que todos digamos que sí pero no en el patio trasero de nuestra casa no tiene mucho sentido. Es humano, comprensible, pasa continuamente, pero no es lógico", concluyó.