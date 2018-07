Sanz dice que ETA "se equivoca si pensa que los demócratas van a dar un paso atrás"

Actualizado 22/09/2008 14:42:00 CET

Critica "con pena y dolor" la abstención de NaBai en la declaración de condena aprobada por el Parlamento

SANGÜESA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, condenó hoy el atentado mortal perpetrado la pasada madrugada en Santoña y afirmó que la banda terrorista "se equivoca rotundamente si piensa que los demócratas a van a dar un paso atrás".

Miguel Sanz indicó, en declaraciones a los medios antes de acompañar a los Reyes en la inauguración de un laboratorio del CENER, que "el único camino para acabar con ETA es el de la eficacia policial y la unidad de todas las fuerzas democráticas". En este sentido, el jefe del Ejecutivo foral señaló que "los dos grandes partidos están en el camino correcto y con la mirada puesta en esta cuadrilla de criminales".

En cambio, señaló que le gustaría que "otros partidos democráticos, del entorno del nacionalismo, reflexionasen acerca de que no existe otro camino para acabar con la banda terrorista que el de la unidad, la eficacia policial y la cooperación internacional".

Sanz consideró "muy importante" que se conciencien de ello, "porque con sus posiciones lo único que a veces hacen es poner en cuestión ante la sociedad las buenas intenciones que yo no dudo que pueden tener".

El jefe del Ejecutivo foral hizo referencia así al voto de abstención que dio Nafarroa Bai a la declaración de condena aprobada por el Parlamento de Navarra y criticó que "no caben justificaciones de si se añade una frase o se deja de añadir otra". "Lo cierto es que se han abstenido ante la condena de un asesinato, y lo digo con pena y dolor. No me lo podía imaginar", añadió.

Además, pidió, como ha hecho otras veces, que la decisión del Tribunal Supremo de ilegalizar ANV vaya acompañada de "una decisión política" en las instituciones para "no apoyar ni dejarse apoyar" por los cargos elegidos en las listas de Accióna Nacionalista Vasca.