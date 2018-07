Rojo insta a Ibarretxe a retirar su plan y denuncia que el nacionalismo vive "más cómodo" ante ETA

Actualizado 22/09/2008 15:23:00 CET

MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Senado, Javier Rojo, expresó hoy la condena de la Cámara Alta ante los atentados de ETA así como la "solidaridad, el afecto y el cariño" a la familia del militar asesinado hoy, Luis Conde, en cuyo recuerdo la institución celebró cinco minutos de silencio ante su sede en la Plaza de la Marina Española.

Pero al mismo tiempo, y tras denunciar que se pronuncien ante los atentados "discursos ambiguos y que valen para todo", el dirigente socialista vasco arremetió contra el 'lehendakari' Juan José Ibarretxe por mantener su consulta soberanista ante una sociedad que la rechaza, dijo Javier Rojo, y en la que "hay dos clases de ciudadanos: unos que estamos siempre sometidos al aliento de los terroristas y otros que tienen su vida más cómoda que el resto, y entre ellos, evidentemente, se encuentran los nacionalistas".

"Así de claro, de firme y de contundente. Todos los españoles nos merecemos estar en igualdad de condiciones, tenemos los mismos derechos para ejercer nuestra libertad, nuestra opinión, para ser guardia civil, ser político, ciudadano, jubilado, ser de cualquier tipo o condición", añadió Rojo.

El presidente del Senado añadió que la consulta que pretende el Gobierno vasco, aprobada por el Parlamento autonómico, "no suma" ni aporta "absolutamente nada". "Está muy bien que el terrorismo no nos haga cambiar la agenda y nos permita seguir haciendo política, como se ha dicho, pero propuestas que no ayudan a la convivencia deben ser rechazadas, por respeto y exigencia de una gran parte de la sociedad que venimos sufriendo desde hace demasiados años el mazazo del terrorismo", subrayó.

"El 'lehendakari' debe saber que todos los ciudadanos en este país no estamos en la misma situación en nuestra libertad y en nuestra forma de vivir", insistió Javier Rojo.

Al acto en la puerta principal del Senado se sumaron, además de los trabajadores de la institución, senadores que se encontraban hoy en la Cámara como el vicepresidente segundo de la Mesa, Juan José Lucas (PP), el portavoz del PP, Pío García-Escudero, y la secretaria general del Grupo Socialista, Ruth Porta.

"Hoy, más que nunca, expresamos la solidaridad y el afecto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en este caso, a las Fuerzas Armadas, a todos los que nos protegen y nos defienden y que hacen que nuestra vida, por incómoda que sea, sea mejor que la que tienen ellos", concluyó Javier Rojo.