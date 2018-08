Atutxa (PNV) muestra su preocupación "por la involución" en el PP, que "lucha" con Cs por ser "más de derechas"

Publicado 20/08/2018 15:55:09 CET

Se muestra dispuesta a hablar de la propuesta de subida de impuestos realizada por Podemos y apuesta por la estabilidad en el Gobierno

BILBAO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PNV en Vizcaya, Itxaso Atutxa, ha mostrado su preocupación "por la involución" en el PP, con la presidencia de Pablo Casado, que, a su entender, "lucha" con Ciudadanos por ser "más de derechas". Además, ha afirmado que, "cuanta más estabilidad haya en el Gobierno en España", mejor le irá también a Euskadi.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha dicho que esperaba la oposición "del nuevo PP" al acercamiento de presos de ETA a Euskadi y ha apuntado que en "el anterior" Partido Popular "se estaba abriendo una vía, por lo menos, de normalización de una situación, a partir de una finalización del terrorismo de ETA, que es un hecho palpable, constatable y objetivable".

"Pero veo que el nuevo presidente del PP no va por esos derroteros y está más en una lucha de demostrar quién es más, no ya del centro, que parecía que era lo que la derecha española estaba intentando conquistar, sino quién es más de derechas en España, si Ciudadanos o el PP", ha añadido.

La dirigente jeltzale ha recordado que se trata de un año preelectoral, que se suma al momento de Casado de "marcar perfil, recién llegado al cargo". En esta línea, ha insistido que ve "una involución" y le preocupa.

Preguntada por si la oposición del PP y Ciudadanos puede frenar las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, ha recordado que éste "tiene unas mayorías que no están" en estas dos formaciones. "Son mayorías con partidos, entre ellos Podemos, que le da una gran estabilidad", ha manifestado, para precisar que también el PNV e incluso los nacionalistas catalanes "verían mucho mejor este tipo de política penitenciaria" que quiere desarrollar el PSOE que la que está defendiendo el Partido Popular.

"Creo que hay una vía de posibilidad, incluso de apoyo legislativo, en lo que le haga falta, pero son cuestiones que el propio Gobierno tiene que ir desarrollando desde la dirección de Instituciones Penitenciarias", ha indicado.

Tras apuntar que no tienen conocimiento de que se vayan a producir nuevos acercamientos en agosto, ha recordado que se ha oído en estos últimos meses "a destacados socialistas, no solo en España, sino también en Euskadi, hablar de plazos y de nuevos acercamientos a partir de una política penitenciaria diferente de aquí a Navidad". "Espero que eso sea un buen avance porque dentro de la legalidad española está claro que se puede hacer", ha puntualizado.

ESTABILIDAD DEL GOBIERNO

La presidenta del BBB ha considerado que "la gobernabilidad de España está muy complicada" y ha mostrado su confianza en que Pedro Sánchez mantenga los compromisos adquiridos sobre asumir los acuerdos que el PNV alcanzó con el Ejecutivo de Mariano Rajoy en los Presupuestos de 2018.

"Tenemos confianza en que eso lo van a cumplir. Pero, a futuro y de cara a los Presupuestos del año que viene, a la estabilidad total de ese Gobierno, lo vemos complicado. Y si no hay estabilidad en el Gobierno de España, es muy difícil poder llegar a acuerdos que beneficien después a Euskadi. Por lo tanto, la estabilidad en todos los gobiernos del mundo es importante, y en los que nos tocan directamente mucho más. Cuanta más estabilidad haya en el Gobierno en España, nos irá mejor también en Euskadi", ha advertido.

PROPUESTA DE UNIDOS PODEMOS

Sobre la propuesta de Unidos Podemos de impulsar una subida de impuestos, tanto a empresas como a rentas altas, para apoyar las Presupuestos del Ejecutivo socialista, ha afirmado que a ellos nadie les ha pedido su apoyo, pero ha destacado que su partido no tiene "ningún problema para hablar de fiscalidad".

"En cuanto nos llamen, estamos dispuestos a hablar con ellos, pero no conocemos absolutamente nada concreto. Algunas de las cosas no suenan mal, pero nada más. Hay que verlo en su globalidad", ha añadido.

Además, ha recordado su denuncia de que Madrid se estaba convirtiendo "en un paraíso fiscal en algunas cuestiones". "Y, después, todo el mundo está preocupado con qué pasa con la presión fiscal impositiva en Euskadi y nos machacan mucho por esto desde otras partes del Estado, pero, cuando ellos pueden, siempre utilizan las herramientas que están en su mano, con toda la legitimidad también, en favor de su propio territorio", ha indicado.

ERC

Preguntada por la visita del lehendakari, Iñigo Urkullu, al líder de ERC, Oriol Junqueras, en la cárcel de Lledoners, ha señalado que se realizó a petición del propio exvicepresident del Govern. En esta línea, ha apuntado que Urkullu accedió a visitarle porque su relación con Esquerra era "fluida" ya cuando era presidente del EBB del PNV y actualmente es "buena", en lo personal y en lo político.

Por ello, cree que el encuentro "entra dentro de esa normalidad". Además, ha recordado que en estos días ha habido más relación por el tema del aniversario de los atentados del 17-A. "Es una relación fluida y lo enmarco en eso, no hay que ver ningún otro fantasma", ha insistido, para recordar también su "relación histórica de acuerdos" con el PDeCAT.

También ha reconocido que, en la actualidad, la mayoría de los dirigentes de ERC "tiene un discurso posibilista y real" del que mantuvieron los meses anteriores al 1 de octubre del año pasado.

EUROPEAS

En cuanto a la fórmula con la que concurrirá el PNV a las elecciones europeas, ha afirmado que no lo sabe todavía, y ha recordado que tienen "muchísimo contacto con los canarios y también con los catalanes, pero los catalanes no han tomado todavía una decisión".

En esta línea, ha recordado que la decisión de cómo ir a estos comicios en 2014 se adoptó en el último momento "porque también la situación entre los grupos catalanes hacía prever que pudiera haber una confluencia catalana".

"Lo que en este momento sí hemos oído es que ERC y CUP no estarían dispuestos a ir en esa aglomeración de partidos catalanes unidos, pero eso no quiere decir que Junts per Cat no quiera, quizá a través de esta nueva plataforma (La Crida) que ha generado también ir en solitario y hacer algo que sea más amplio que el propio PDeCAT", ha explicado.

En todo caso, ha apuntado que todavía hay tiempo para ver cómo concurren a las europeas y ha recordado que, más allá de que al PNV le guste "ir con otros partidos del Estado, el Brexit ha facilitado también que el aumento de número de eurodiputados que corresponde al Estado español", por lo que, con menos votos y aún sin los catalanes, la formación jeltzale podría tener "una posibilidad efectiva y real de poder tener representación en el Parlamento europeo".