La Audiencia Nacional mantiene en prisión a De Juana al considerarle el "único responsable" de su estado

Actualizado 26/01/2007 1:01:03 CET

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El preso etarra Iñaki De Juana Chaos seguirá en la cárcel. El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó ayer no modificar la situación penitenciaria del reo y mantenerle en prisión. El tribunal entiende que De Juana, que hoy cumple 81 días de su huelga de hambre, es el único responsable de su situación actual por lo que no cabe atenuar su prisión del terrorista. La decisión se tomó por 12 votos a favor y cuatro en contra. Tres de esos cuatro magistrados que se opusieron a la resolución, y que han emitido su voto particular, son precisamente los que condenaron a más de 12 años a De Juana por amenazas terroristas.

El auto emitido ayer por el Pleno de la Audiencia Nacional, contra el que cabe presentar recurso de súplica, acuerda "mantener la situación provisional comunicada y sin fianza" al preso etarra "debiéndose adoptar por el centro hospitalario donde actualmente se encuentra ingresado (el Hospital Doce de Octubre de Madrid) la administración de la terapéutica adecuada al caso, incluida la alimentación forzosa", tal y como autorizó en resoluciones anteriores.

El tribunal entiende que a la situación de De Juana no es aplicable el art. 508.1 Ley de Enjuiciamiento Criminal, tal y como pidió el miércoles la Fiscalía, ya que en el mismo se contempla la posibilidad de que el preso cumpla la condena en el domicilio cuando el internamiento entrañe "grave peligro para su salud". Pero la Audiencia entiende que no es el internamiento lo que pone en jaque la salud del etarra sino "su voluntad de no comer". Por tanto entienden que De Juana es el "único responsable" de su situación actual.

Por ello, y ante la actitud del etarra, acuerdan también "la alimentación forzosa del preso", que deberá realizarse "en la forma que determinen los médicos" y desde "el respeto de su dignidad como ser humano". Además la resolución alega que siguen existiendo los dos requisitos establecidos en la ley para mantener la medida cautelar de prisión: riesgo de fuga y la reiteración delictiva. Esta decisión ya ha sido remitida también al Doce de Octubre y a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, a los que se ordena que sigan informando de la evolución del reo y de los posibles peligros que para su vida se vayan generando.

VOTOS PARTICULARES

Los cuatro magistrados que votaron en contra y que han anunciado voto particular son los tres que constituyeron el tribunal sentenciador contra la causa de Juana por amenazas. Se trata de Manuela Fernández Prado, Angel Hurtado y Carmen Paloma González Pastor. A ellos se ha sumado una cuarta magistrada, Clara Bayarre.

En sus votos particulares los magistrados se muestran conformes con la solicitud realizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional para excarcelar al etarra y ordenar el traslado a su domicilio bajo vigilancia policial y médica. Justifican su postura en la condición de preventivo de De Juana, ya que su condena a 12 años y 7 meses de cárcel por amenazas terroristas está pendiente de casación por el Tribunal Supremo.

Finalmente el Pleno, que se reunió por espacio de algo más de una hora, estuvo formado sólo por 16 magistrados, ya que del total de los que conforman la Sala de lo Penal, han estado ausentes Fernando García Nicolás, presidente de la sección segunda, por encontrarse enfermo y el presidente de la propia Sala, Javier Gómez Bermúdez por haber sido una de las personas amenazadas por De Juana en los dos artículos que publicó en el diario 'Gara' y que valieron su última condena.