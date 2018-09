Blanco adelanta que dejará "la primera línea" de la política nacional tras el Congreso Federal de febrero

Actualizado 25/11/2011 0:13:18 CET

MADRID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha adelantado este jueves su intención de abandonar la "primera línea" de la política nacional tras el Congreso Federal que el partido celebrará en febrero y ha considerado que ahora es el momento de "abrir el paso a otra gente" dentro del partido que tenga "empuje" y "ganas".

El ministro de Fomento en funciones ha recordado que ha sido el 'número dos' del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero durante más de diez años y ahora su intención es abandonar "la primera línea de la política nacional" tras la celebración del Congreso Federal que, según ha dicho, se celebrará la segunda semana de febrero, aunque ha matizado que eso no quiere decir que pretenda dejar la política activa.

Con esta decisión, que ya ha trasladado tanto al propio Zapatero como al exvicepresidente del Gobierno Alfredo Pérez Rubalcaba cuando le comunicó que no iba a dirigir su campaña electoral, el dirigente socialista pretende "facilitar" la llega a la dirección del partido de personas "con empuje, con ganas". Es el momento, ha dicho, de "abrir paso a otra gente, para lo que algunos tenemos que dar un paso atrás".

En declaraciones a TVE recogidas por Europa Press, ha enfatizado que, en cualquier caso, esto no quiere decir que él vaya a dejar la política activa y, en este sentido, ha recordado que los ciudadanos han expresado su voluntad en las urnas para que sea diputado por Lugo. No obstante, preguntado al respecto, ha reiterado que no tiene previsto ser candidato a la Presidencia de la Xunta de Galicia.

PROYECTO SÓLIDO Y LIDERAZGO

Asimismo, el vicesecretario general del PSOE ha recalcado que el Congreso Federal de febrero tiene que servir al partido para perfilar un "proyecto sólido alternativo" y lograr un fuerte "liderazgo" con el objetivo de ganar las próximas elecciones generales dentro de cuatro años "o antes".

Blanco, que ha recordado que en él no va a votar en el Congreso al no ser delegado, ha enfatizado además que es "irrelevante" la opinión de los dirigentes socialistas sobre la elección del nuevo secretario general del partido porque lo importante en este cónclave es "la voz de los militantes".

En este sentido, ha recalcado que lo importante no es cuántos candidatos se presenten para encabezar el partido sino que del Congreso de febrero salga un "proyecto con solidez" y se logre el liderazgo y las condiciones necesarias "para poder volver a tener la confianza de los ciudadanos".