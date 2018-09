Un avión no tripulado norteamericano se estrelló en junio frente a las costas de Rota (Cádiz)

Actualizado 07/09/2018 10:51:06 CET

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El aparato no tripulado estadounidense 'RQ-4' Global Hawk, un dron espía del país norteamericano, se estrelló el 26 de junio frente a las costas de la localidad gaditana de Rota, según ha desvelado la página especializada estadounidense The War Zone.

La confirmación ha llegado por parte del Centro de Seguridad de la Fuerza Aérea, que ha señalado que hay una investigación en marcha para intentar esclarecer las causas del suceso.

"Es política del Departamento de Defensa y la Fuerza Aérea no discutir el análisis, conclusiones o recomendaciones de las investigaciones de seguridad para proteger el proceso de las pesquisas", agrega.

La citada página especializada ha resaltado que se trata del segundo 'RQ-4' que ha perdido el Ejército estadounidense durante el último año, después del siniestro de uno de estos aparatos en una zona remota de California el 21 de junio de 2017.

Así, 'The War Zone' ha manifestado que, si bien no está claro por qué Washington no había informado sobre el siniestro, podría deberse a la naturaleza sensible de la operación y el interés por evitar que trascendieran detalles sobre la misma para no poner en peligro información tecnológica de relevancia.

Estos aparatos han realizado numerosas operaciones de vigilancia en Europa, especialmente en misiones de reconocimiento a gran altitud en el este de Ucrania y la región del mar Negro, así como en el Mediterráneo oriental, si bien, según esta página, han estado menos activos en esta zona en los últimos meses.