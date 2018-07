Ayllón sobre el apoyo de Cospedal a Casado: "La foto es una cosa y conseguir el voto de los compromisarios es otra"

Publicado 16/07/2018 9:14:20 CET

Ante el vídeo que pone en duda la capacidad de renovación de Santamaría responde que a Casado lo apoya Margallo, quien "puede representar muchas cosas, menos la renovación"

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El director de campaña de Soraya Sáenz de Santamaría, José Luis Ayllón, ha señalado este lunes que el apoyo de Maria Dolores de Cospedal a la candidatura de Pablo Casado no asegura el respaldo de los compromisarios al hasta ahora vicesecretario de Comunicación 'popular'. En esta línea, ha defendido la independencia de los compromisarios que, según Ayllón, no son de ninguno de los candidatos si no del PP.

En declaraciones a la Cadena SER, recogidas por Europa Press, Ayllón ha criticado que Casado lleva "11 días buscando hacerse una fotografía con Cospedal", que, ha señalado, "dura cinco minutos", mientras la campaña de la exvicepresidenta del Gobierno ha buscado apoyos para dirigir el PP en los próximos años.

"Hacerse la fotografía es una cosa y conseguir el voto de los compromisarios es otra", ha resumido el que fuera director del gabinete de Mariano Rajoy, reivindicando la independencia de los compromisarios que el próximos 20 y 21 de julio elegirán al presidente del PP.

"LOS COMPROMISARIOS NO SON DE NADIE, SON DEL PP"

"Los compromisarios no son ni de Santamaría, ni de Casado, ni de Cospedal, ni de nadie, son del PP", ha remachado, asegurando que de lo que se trata esta semana es de elegir al presidente que dirija el PP y de quién es el candidato con más opciones de ganar elecciones, ya que el elegido será automáticamente el candidato 'popular' en los próximos comicios. "Eso es lo que se discute", ha reiterado.

Preguntado por el apoyo a la candidatura de Santamaría entre los compromisarios, Ayllón ha rechazado decir que tenga su respaldo "amarrado", pero sí ha expresado sus sensaciones "más que positivas". Según ha resumido, los que respaldan a Santamaría lo hacen porque ganó "de forma clara" la primera parte del proceso de primarias y porque es la candidata con "más opciones" a ganar elecciones en el futuro.

CASADO HABLA DE RENOVACIÓN Y SE FOTOGRAFÍA CON MARGALLO

Por último, sobre la difusión de un video que hace hincapié en la dilatada trayectoria política de Javier Arenas, Cristóbal Montoro y Celia Villalobos, tres exministros que apoyan la candidatura de Santamaría, Ayllón ha reiterado que el autor del mismo estaba intentado perjudicar las aspiraciones de la exvicepresidenta.

Y sin señalar directamente a Casado, Ayllón ha apuntado que varios medios han informado de que el vídeo habría salido del entorno de Casado, por ello le ha respondido que en un equipo político "es bueno contar con experiencia e incorporar a gente nueva". "A nosotros nos hace gracia que hable de renovación cuando el otro día estaba en una fotografía con Margallo, que puede representar muchas cosas menos la renovación", ha dicho sobre Casado.

Así, ha asegurado que la candidatura de Santamaría busca un "pacto intergeneracional". "No es bueno que Casado renuncie a dirigentes que tienen mas de 40 años", ha recalcado.

Sobre una posible animadversión que genera la exvicepresidenta dentro del partido, su colaborado lo ha negado sugiriendo que el equipo de Casado está buscando la "confrontación". "Creo que la diferencia es que mientras nosotros hemos intentando hacer una lista conjunta, otros han intentado confrontar", ha apuntado Ayllón.