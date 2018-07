Ayllón expresa su "tristeza" por que Casado no diera una "representación digna" al equipo de Santamaría

Publicado 26/07/2018 10:21:03 CET

Dice que el teléfono de la exvicepresidenta sigue abierto si Casado quiere la integración

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El diputado del PP en el Congreso José Luis Ayllón ha expresado este jueves su "tristeza" por no haber conseguido desde el equipo de la excandidata a la presidencia del partido y exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, una "representación digna" en la dirección del nuevo presidente de la formación 'popular', Pablo Casado.

Así lo ha afirmado en una entrevista en Onda Cero recogida por Europa Press en la que ha evaluado la reunión que mantuvo este miércoles como encargado del equipo de Sáenz de Santamaría, junto a la exministra Fátima Bañez, con los diputados Teodoro García Egea y Javier Maroto en representación del nuevo líder, para integrar ambos equipos en la Ejecutiva del partido.

Respecto a dicho encuentro, Ayllón ha explicado que no le parecía "razonable" la propuesta del equipo de Casado, que ofreció integrar en la nueva dirección del partido como secretarios de área a los exministros Fátima Bañez e Iñigo de la Serna porque considera que no era una "representación digna" del resultado del congreso extraordinario del partido.

"Me produce cierta tristeza por la forma en la que se han producido las cosas. Somos compañeros de partido desde hace muchísimos años, no me considero una persona compleja para trabajar conmigo ni considero eso sobre Bañez, De la Serna o muchas otras personas que han acompañado a Santamaría estos días", ha recalcado el diputado 'popular'.

RESULTADOS DEL XIX CONGRESO NACIONAL EXTRAORDINARIO

Por otra parte, el que fuera director de campaña de la candidatura de Santamaría, ha lamentado, según ha dicho, que algunos de los compromisarios que dijeron que iban a apoyar a la exvicepresidenta en el congreso que el PP celebró los pasados 20 y 21 de julio posteriormente no lo hicieran.

La exvicepresidenta declaró el 19 de julio que su candidatura contaba con un colchón del 15 por ciento de ventaja de los compromisarios respecto a la candidatura de Casado. "Parece que teníamos un 15 por ciento de información errónea (...) La próxima vez que haga un proceso de estos me fiaré un poco menos de algunas personas", ha declarado Ayllón respecto a estas cifras.

PAPEL DE SÁENZ DE SANTAMARÍA EN EL PP

Asimismo, el diputado 'popular' ha adelantado en una entrevista en la Cadena COPE, recogida por Europa Press, que la exvicepresidenta seguirá en el ejercicio político "ocupando un escaño" en el Congreso de los Diputados y ha asegurado que en la reunión de este miércoles "lo último y menos importante era el papel que iba a tener ella".

No obstante, ha señalado que su teléfono "siempre está abierto" para recibir cualquier llamada por parte del equipo de Casado en la que se le proponga una integración, a pesar de que la reunión de la Ejecutiva comience en unas horas en Barcelona.