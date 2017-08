Baltasar Garzon defiende su nuevo partido porque no se siente representado por PSOE y Podemos

Publicado 09/08/2017 15:04:26 CET

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El juez Baltasar Garzón, fundador junto con Gaspar Llamazares del proyecto político 'Actúa', inscrito el pasado 3 de agosto en el registro de Partidos Políticos del Ministerio del Interior, ha alegado que su partido se ha constituído porque PSOE y Podemos no le representan y "no han sido capaces de aglutinar y de motivar a esas personas que se quedaron en sus casas" el 26 de junio de 2016.

En una entrevista en La Sexta recogida por Europa Press, Garzón asegura seguir esperando "una explicación" de por qué se fue a votar una segunda vez "sin que no hubiera más que el mero desacuerdo de personas individuales".

A su juicio, este personalismo de los distintos líderes de la izquierda española "se corroboró con la defenestración de Pedro Sánchez" de la secretaría general del PSOE el pasado Octubre, así como con las "dificultades de Podemos".

En este sentido echa en falta una "posición unitaria" de los partidos de izquierda: "Entiendo que el PSOE y Podemos defiendan sus postulados, pero no acepto que no haya puntos de unión y de convergencia".

"Nosotros vamos a defender nuestros postulados y a abogar por ese encuentro", ha afirmado Garzón. Aun así no ha dejado claro si su partido se presentará o no a las próximas elecciones, manifestando que "participar en politica no es necesariamente presentarse y asumir una representación, sino conseguir que los esfuerzos se conjunten y se pueda cambiar el sentido de las cosas".