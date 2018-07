Barranco dice que el PSOE "es necesario para defender los derechos y la libertad de los trabajadores"

Actualizado 02/05/2013 16:59:23 CET

Dice que el PSOE "necesita un programa para el cambio, un liderazgo para desarrollarlo y un corazón para entender el miedo" y Tomás Gómez encarna estos valores

MADRID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Socialista de Madrid (PSM), Juan Barranco, ha afirmado este jueves, en el que se conmemora el 134 aniversario de la creación del Partido Socialista en la calle Tetuán de la capital, que en la actualidad el PSOE, al igual que entonces, "es necesario para defender los derechos y la libertad de los trabajadores".

Durante su intervención en la Fiesta de la Rosa que se ha celebrado este jueves en la plaza del Dos de Mayo de la capital, Barranco ha afirmado que hoy se recuerda cómo en 1808 "el pueblo de Madrid dio una lección de dignidad y de valor, el que no tuvieron los reyes ni los gobernantes de aquella época".

En paralelismo con esa lucha de 1808, el exalcalde de la capital ha indicado que "el PSOE nació de una España sin libertad". "Nació porque era necesario para la libertad, para los derechos de los trabajadores. Nació como consecuencia de ansia de libertad y de derechos que tenía el pueblo español y hoy como hace 134 años el PSOE tiene que ser una herramienta política y social para cambiar una sociedad injusta", ha destacado.

"El PSOE también es necesario para defender esos derechos esa libertad de los trabajadores. Somos el PSOE y estamos con el PSOE porque defendemos a la gente como hace 134 años en la fundación de nuestro partido", ha insistido Barranco ante un centenar de personas.

El presidente del PSM ha puesto también la vista en la gestión del PP. En primer lugar ha criticado que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, reclame paciencia, cosa con la que, a su juicio, están diciendo que no se luche. "No hay esperanza, resígnate", es lo que ha interpretado Barranco que dicen esas palabras de Rajoy.

Barranco, que ha criticado la actuación del PP respecto de la Sanidad y la Educación públicas, ha criticado que los gobernantes no creen en lo público, con la paradoja de que muchos son funcionarios, como sucede con la expresidenta Esperanza Aguirre y el presidente regional, Ignacio González.

GÓMEZ TIENE EL "PROGRAMA, LIDERAZGO Y CORAZÓN" QUE NECESITA EL PSOE

En otro orden de cosas, ha destacado que los socialistas madrileños ya no están "tan solos" en el PSOE. "Ya no estamos tan solos en el PSM. No somos tan izquierdistas peligrosos. Se están asumiendo muchas cosas que se plantearon por el secretario general", ha remarcado.

En este sentido, ha sostenido que "el PSOE necesita un programa para el cambio, un liderazgo para desarrollarlo y un corazón para entender el miedo y la angustia que tiene mucha gente" en España, unas condiciones que, en su opinión, reúne "el que va a ser el próximo presidente de la Comunidad de Madrid", Tomás Gómez.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSM, Maru Menéndez, ha sido la encargada de abrir el acto y en su intervención se ha referido a la labor que está llevando a cabo Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia y en especial en el diseño de la nueva ley del aborto.

"No hay Gallardón que nos vaya a hacer dar un paso atrás. Su hipocresía y doble moral pretende llevarla ahora a las leyes y en el siglo XXI no lo vamos a consentir", ha aseverado Menéndez.

ALZAR LA CABEZA CON VALENTÍA

"Hoy no solo celebramos los 134 años del PSOE, sino la dignidad de un pueblo que se alzó y no hizo más que alzar la cabeza como Pablo Iglesias para mirar al presente con valentía", ha indicado en su intervención en la plaza del Dos de Mayo el secretario general de Juventudes Socialistas de Madrid (JSM), Plácido Vázquez, quien ha destacado que lo que quieren los socialistas es ser ciudadanos para lo que se necesita "un mínimo".

A su juicio, para lograr ese mínimo es necesario "un gobierno socialista en la Comunidad de Madrid ya" y ese cambio está llegando". "Necesitamos un gobierno que quite esa piedra que nos está lastrando, un modelo en el que la política lo solucione", ha concluido.