Batet pide a Torra que deje de gesticular y gobierne en vez de hacer mensajes contra el chat de los jueces

Publicado 21/09/2018 10:41:49 CET

Tras la concentración independentista de ayer, les recuerda que el episodio del 20-S no es para que estén orgullosos

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, ha pedido este viernes al president de la Generalitat, Quim Torra, que deje de estar instalado en la gesticulación y haga política en lugar de los mensajes institucionales contra el chat en el que los jueces vertían críticas contra los líderes independentistas.

En una entrevista en RNE, Batet ha calificado de "poco edificantes" algunas expresiones de ese chat, pero ha puesto el acento en el uso político que está haciendo Torra de este caso, asegurando que el Govern está aprovechando este caso para ahondar en la "gesticulación".

En las últimas horas Torra ha empleado esta controversia como ariete contra el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha pedido la dimisión de su presidente, Carlos Lesmes.

"En eso están, no tenemos que contribuir más a la crispación ni polarizar más. Sería bueno que Torra hiciera una declaración institucional para hablar de las políticas de su Gobierno, en materia cultural, industria o educación", ha recalcado, respondiendo al president de la Generalitat.

Así, ha defendido la labor de los jueces y magistrados tras la polémica generada por un chat corporativo en el que vertían mensajes contra los líderes del independentismo.

"Lo relevante es el papel de jueces y magistrados, que actúan con absoluta profesionalidad. Con responsabilidad, independencia y parcialidad", ha asegurado Batet.

Preguntada si el Gobierno pedirá explicaciones por este caso, ha evitado entrar en este tema reiterando su defensa al poder judicial y a su preparación y formación.

PIDE REVISAR LOS ACTOS DE HACE UN AÑO

Sobre la manifestación organizada ayer en Barcelona para homenajear la protesta contra el registro de la Consejería de Economía de hace un año, Batet ha dicho respetar la movilización pero, a su juicio, no fue un episodio del que estar orgulloso.

"Recordemos lo que realmente paso el 20S, se impidió la acción judicial que pudiera entrar en Consejería de Economía, eso paso", ha subrayado Batet, asegurando que esos hechos "no son para sentirse orgulloso" ya que el trabajo de la justicia "debe respetarse siempre".

FISURAS EN EL INDEPENDENTISMO

Y sobre si percibe fisuras dentro de las filas independentistas de cara a la hoja de ruta del Govern, la ministra ha señalado que "probablemente" ya existen fisuras entre ERC y PDeCAT y ha puesto como ejemplo la retirada de una moción parlamentaria de la antigua Convergència esta semana en el Congreso después de que pactara una enmienda con el PSOE.

"Eso no había pasado en la historia del parlamentarismo", ha explicado la ministra, quien ha atribuido esa maniobra a que no ERC no daba su apoyo a la moción. "Esas diferencias entre ellos existen, lo que tienen que hacer es definir un rumbo", ha instado.

PIDE AL INDEPENDENTISMO QUE ACLARE "EL RUMBO"

Así, preguntada por la interlocución en la comisión bilateral que mantiene el Estado con la Generalitat, ha señalado que el Gobierno mira a "aquel que quiere mantener una interlocución honesta". De esta forma, la ministra ha puesto el acento en la importancia de generar una confianza que "se rompió".

"Lo importante es que haya interlocutores con ganas de generar confianza y que tengan un objetivo, un rumbo y un proyecto. Les pido que definan ese camino", ha señalado.