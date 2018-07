Batet (PSOE) descarta investir a Rajoy: "Siempre votaremos en contra"

Publicado 21/12/2015 12:31:51 CET

BARCELONA, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

La número 2 del PSOE por Madrid, Meritxell Batet, ha descartado este lunes que los socialistas puedan apoyar la investidura del líder del PP y actual presidente, Mariano Rajoy: "Siempre votaremos en contra".

En declaraciones en Rac1 recogidas por Europa Press, tampoco ha contemplado "el escenario de investir con el PP a un candidato de consenso" que no sea Rajoy.

Se ha alineado con el líder del PSOE, Pedro Sánchez, y ha dicho que corresponde al PP intentar formar Gobierno al haber ganado las elecciones: "Si no es capaz, algo no descartable porque en 4 años no ha practicado el diálogo, se deberán abrir otras posibilidades".