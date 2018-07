Belarra dice que Iglesias y Montero son difíciles de sustituir y apuesta por el "trabajo en equipo" en su ausencia

Publicado 06/07/2018 14:20:36 CET

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz adjunta de Podemos en el Congreso, Ione Belarra, ha asegurado este viernes que los dos principales dirigentes de su formación, Pablo Iglesias e Irene Montero, que acaban de ser padres de mellizos prematuros y permanecen alejados de la primera línea, son difíciles de sustituir y que, en su ausencia, el partido se organizará para trabajar "en equipo".

Así lo ha asegurado en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, al ser preguntada sobre si serán el secretario de Organización, Pablo Echenique, y ella misma quienes se encarguen ahora la gestión de Podemos --en el ámbito orgánico y el parlamentario, respectivamente-- durante el tiempo que Iglesias y Montero permanezcan de baja para cuidar a sus bebés.

Belarra, que es la 'número dos' de Montero en el Parlamento, y su mano derecha, no ha querido concretar este asunto, y ha señalado que "no se puede sustituir a una portavoz parlamentaria". "Haremos el trabajo, como siempre hemos hecho, en equipo", ha defendido.

"Nosotros tenemos una vida que hace muy complicadas las sustituciones y los cambios. Tenemos una vida muy dedicada", ha explicado, antes de señalar que aunque Iglesias y Montero van a estar dedicados a su bebés, "no va a ser tan fácil que estén completamente desconectados".

La última aparición pública de Iglesias y Montero fue el lunes por la tarde durante un mitin en el Parque del Oeste de Madrid, horas antes de que la portavoz parlamentaria diera a luz de forma prematura a los mellizos, alrededor de las 9 de la mañana del martes 3 de julio, en un hospital público madrileño, según avanzaron a Europa Press fuentes de su entorno.

Desde entonces, el único mensaje que han emitido fue el que Iglesias publicó ese martes a medio día en la red social Facebook, en nombre de los dos, dando las gracias a los profesionales de la sanidad pública que atienden sus dos hijos mellizos, "en observación".

VOTO TELEMÁTICO

Ambos dirigentes pidieron el voto telemático para el Pleno que se celebró el miércoles en el Congreso para aprobar el nombramiento de los nuevos consejeros de RTVE.

Iglesias y Montero no habían concretado, antes del nacimiento de sus mellizos, cuánto tiempo tenían previsto permanecer alejados de la primera línea política, habida cuenta de que los diputados no están adscritos al régimen ordinario de la Seguridad Social y, por lo tanto, no tienen que atenerse a las bajas por maternidad y paternidad estipuladas en la legislación.

El secretario general sí había manifestado, eso sí, que su intención era corresponsabilizarse al 50% del cuidado de sus hijos con su pareja, tal y como Podemos defiende su proposición de ley de permisos de maternidad y paternidad iguales e intrasferibles, que se ha empezado a tramitar en el Congreso.

De este modo, el partido morado era consciente de la necesidad de buscar una solución transitoria ante la ausencia de sus dos principales dirigentes. Ahora, con el adelanto del nacimiento de los mellizos, la dirección de Podemos debe afrontar esta tarea antes de lo previsto.