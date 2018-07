Bermejo dice que se está recopilando información sobre marcas de ETA

Actualizado 01/03/2007 0:34:36 CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, afirmó esta tarde en el Pleno del Congreso que el Gobierno está actualmente en fase de "recopilar" información sobre marcas electorales vinculadas a ETA y Batasuna, y garantizó que, cuando arranque el proceso electoral del las autonómicas y municipales, se actuará y se demostrará que no hay "pasividad". "Lo comprobarán cuando llegue el momento procesal oportuno", aseguró al PP.

De esta forma respondía al secretario de Libertades Públicas del PP, Ignacio Astarloa, quien alertó de que ETA está dispuesta a "utilizar todas las posibilidades" para estar presente en las municipales, creando un nuevo partido, presentado decenas de agrupaciones, utilizando una formación ya registrada o recurriendo al PCTV. Con esa presencia municipal, explicó, podría disfrutar de ingresos de más de 15.000 millones de euros "para la caja única de los diferentes frentes estratégicos de ETA".

Según explicó Bermejo, a su llegada al Ministerio dio instrucciones "para que el servicio jurídico ponga en funcionamiento el operativo de coordinación con las Fuerzas de Seguridad y la Fiscalía General del Estado" para empezar a recopilar información, y dejó claro que la Abogacía del Estado "sabe que todo el gabinete está a su disposición "para afrontar los momentos que se van a vivir".

A su juicio, "la maquinaria está engrasada" pero el trabajo actual, en el momento actual, "corresponde a servicios de información y las fuerzas de seguridad", y más adelante llegará otra fase, en función de los "los tiempos que establece el ordenamiento jurídico" para el periodo electoral.

ES MEJOR NO PRECIPITARSE

"No todos esos tiempos están ya o han llegado y no debemos incurrir en precipitaciones --enfatizó--. Lo que hay que hacer ahora es recopilar el material que nos va a permitir actuar, pero la ley electoral exige unos tiempos y sólo en esos tiempos habremos de encajar la acción que deba ejercitarse".

En ese sentido, anunció que el Gobierno estará "alerta" ante la proclamación de candidaturas que puedan ser instrumentos de Batasuna, con especial incidencia en fechas como el 4 de abril, que es cuando se designan representantes, a los que se examinará "de punta a cabo" al igual que con los interventores, y el 18 de abril, que es cuando han de presentarse las listas antes las juntas electorales, y al día 30 de ese mes, que es la fecha prevista para proclamar las candidaturas.

"Y entonces, con la ley en la mano y con las pruebas que hayamos acumulado, serán impugnadas todas aquellas en que se aprecie esa mínima conexión que hace falta --garantizó--. Pero con pruebas de verdad".

Aprovechó también para dejar claro que el Gobierno "no ignora lo que tiene que hacer porque ya lo ha hecho antes", en las europeas y en las autonómicas vascas, y que nunca ha dejado de estar "atento". "Jamás ha existido dejación de funciones. No hay pasividad y lo comprobarán cuando llegue el momento procesal oportuno --proclamó--. No le quepa duda que iremos a por ellos pero espérese a que se marquen los tiempos, En eso estamos y a eso llegaremos".

En su opinión, el PP y el PSOE coinciden "en el fondo", pero no en las formas, "que en este caso afecta al fondo". "Si todo está acreditado, qué sencillez acudir rápidamente a un tribunal, pero en Derecho las cosas son más complicadas porque cada una de esas afirmaciones tendrán que acreditarse en pruebas, y no en cualquier tipo de pruebas porque cada vez se ha puesto más complicado cualquier acción tendente a la ilegalización de una formación política, ya que está en juego el derecho de sufragio", advirtió.

Eso sí, ya anticipó que donde no habrá acuerdo con el PP será en el caso del PCTV-EHAK porque, en su opinión, una cosa es lo que se dice en la tribuna y otra es ganar en caso en los tribunales, donde "hay que probar las cosas". "Y no cualquier cosa, sino una conexión que demuestre control de una organización por otra", insistió en otro momento.

Así, Fernández Bermejo, que agradeció el "tono" e la intervención de Astarloa e incluso le definió como "un gran secretario de Estado de Interior", leyó un último informe de las fuerzas de seguridad de fecha 19 de febrero de 2007 en el que se dice que "existe un amplio espectro de organizaciones que, formando parte de lo que política y socialmente se identifica como izquierda abertzale, son ajenas a la referida estrategia política-militar, como Aralar y el PCTV, que no están sometidas a disciplina ni instrumentalizadas, no están subordinadas a una dirección única y lo único que se produce es una coincidencia de objetivos".

PP: BERMEJO Y "EL CLUB DE LA COMEDIA".

En su intervención, Astarloa señaló que hay "noticias diarias" de que Batasuna está desarrollando una "gran movilización", presentando plataformas en cada pueblo (con la fórmula del nombre del municipio seguido de 'Izquierda Abertzale') que "están vinculadas entre sí como componentes de un proyecto, sólo fragmentadas para dificultar su identificación". Es más, recalcó que esas plataformas, que usan los mismos "eufemismos" para evitar condenar la violencia, son los antiguos grupos forales municipales y las sucesivas candidaturas ilegalizadas.

El diputado del PP afirmó que el Ejecutivo tiene dos "obligaciones perentorias": evitar que Batasuna siga constituyendo organizaciones satélite pueblo a pueblo e impedir que esas plataformas se conviertan en candidaturas electorales. "Si se cuela una sola lista, ETA habrá obtenido un inmenso triunfo", enfatizó.

Astarloa recordó que la Ley de Partidos impide que Batasuna se presente a los comicios con el "mero artificio" de llamarse Izquierda Abertzale, "con los mismos perros y los mismos collares, sin apartarse de la violencia". Según añadió, "se liquida el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos" si se permite que "sin trabas hagan lo necesario para presentarse a las elecciones".

PRUEBAS DE QUE CONTINÚA LA NEGOCIACIÓN.

El secretario de Libertades Públicas del PP lamentó que el Ejecutivo utilice "excusas" y repita el mismo mensaje que ya utilizó en la reunión preparatoria de la Comisión de Seguimiento, algo que, a su juicio, es la mejor prueba de "la continuidad de la negociación política".

Tras asegurar que el Gobierno "se deja engañar", reclamó a Fernández Bermejo que "no tropiece todas las veces en la misma piedra, antes con los GAL y ahora con la Ley de Partidos", porque supondrá "un retroceso en la lucha contra el terrorismo".

Finalmente, destacó que, aunque utiliza el "elogio", Fernández Bermejo no puede dejar de "utilizar el puñal". Y en este contexto le espetó: "Cuando era fiscal, confundió su papel con el de político y ahora que es político, confunde su papel con el del 'Club de la Comedia'. Y hoy ha confundido también el papel con el de juglar amoroso".