Bermúdez de Castro dice que el PP necesita "una refundación de abajo a arriba" y una "reflexión interna salvaje"

Publicado 15/06/2018 11:51:44 CET

Cree que Santamaría sería una "fantástica presidenta" y critica que Margallo recoja avales para "fastidiar" a la exvicepresidenta

MADRID, 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

El saliente secretario de Estado para la Administración Territorial, Roberto Bermúdez de Castro, ha asegurado este viernes que el PP necesita una refundación "desde abajo hacia arriba" y una "reflexión interna salvaje". Además, ha dicho que Soraya Sáenz de Santamaría sería una "fantástica presidenta" y ha criticado que el exministro José Manuel García-Margallo recoja avales ante el congreso del PP para "fastidiar" a la exvicepresidenta del Gobierno.

En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Bermúdez de Castro ha dicho desconocer si finalmente Sáenz de Santamaría dará el paso y presentará una candidatura para suceder a Mariano Rajoy como presidente del PP. Aquellos aspirantes que quieran hacerlo tienen de plazo entre el 18 y el 20 de junio para presentar los cien avales exigidos.

"Es una decisión muy personal ser candidato y ser presidente de un partido como el PP es muy complicado. Creo que, como dijo Alfonso Alonso, Soraya sería a mi juicio una muy buena presidenta del Partido Popular", ha manifestado Bermúdez de Castro, que ha sido el encargado estos meses de gestionar la aplicación del 155 en Cataluña.

"ATAQUES INFUNDADOS" A SANTAMARÍA

Bermúdez de Castro ha señalado que Sáenz de Santamaría está "sufriendo últimamente una serie de ataques que son infundados". "Creo que sería una fantástica presidenta", ha manifestado. Territorial.

Dicho esto, ha defendido la necesidad de llevar a cabo una refundación en el partido. "El PP necesita una reflexión muy profunda, una reflexión interna salvaje, una refundación desde abajo hasta arriba y creo que el congreso tiene que ser en positivo", ha enfatizado.

En este punto, ha criticado las declaraciones que está realizando el extitular de Asuntos Exteriores y Cooperación José Manuel García-Margallo, quien, a su entender, quiere presentarse "solo para fastidiar a otro". Según ha dicho, cuando uno da el paso de presentarse al cónclave tiene que ser "en positivo".

Así, Bermúdez de Castro ha asegurado que es una "barbaridad" que el exministro se dedique a "recoger avales para fastidiar a un posible segundo candidato o tercer candidato", en alusión a la exvicepresidenta del Gobierno.

"DESGASTE PERSONAL" ESTOS MESES

Preguntado entonces si es cierto que Margallo y Santamaría no se pueden ni ver, ha asegurado que eso no lo dice él sino el propio exministro. De hecho, ha señalado que cuando se sentaba con Santamaría lo hacía para hablar de "temas más importantes que el señor Margallo". "Cuando llegue yo (al Gobierno) ya no era ministro, era militante y diputado de base", ha apostillado.

Finalmente, Bermúdez de Castro ha confirmado que abandona la vida política, una decisión que está tomada desde hace "mucho tiempo" aunque, según ha añadido, todavía no le han cesado. Así, ha recordado que ya dijo que ésta iba a ser su última legislatura y ha admitido que estos meses --en los que ha estado centrado en el 155-- han sido de un "desgaste personal".