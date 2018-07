Bescansa cree que Podemos debe "aportar y sumar" al nuevo Gobierno del PSOE e "hilar más fino" para buscar consensos

Publicado 18/06/2018 18:21:09 CET

MADRID, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exdirigente y cofundadora de Podemos y diputada por Madrid, Carolina Bescansa, ha defendido este lunes que el papel que debe de jugar su formación en la oposición, tras la llegada del PSOE al Gobierno, es la de "aportar y sumar propuestas", e "hilar más fino" para conseguir "el mayor número de consensos", ahora que juntos pueden desbloquear sus iniciativas en el Congreso vetadas por el anterior Ejecutivo.

"Hemos hecho muchísimo trabajo parlamentario en estos dos años que lamentablemente ha sido inútil por la vía de los vetos. Ahora tenemos que hilar más fino, recuperar ese trabajo parlamentario, aportar más en la coyuntura en la que estamos y tratar de establecer el más amplio nivel de consenso con todas las fuerzas del arco parlamentario para legislar, que buena falta hace", ha defendido.

Así lo ha asegurado durante un almuerzo-coloquio organizado por el Club Siglo XXI, durante el que ha expuesto sus propuestas para abordar, entre otras cosas, la crisis territorial española, y sus posibles salidas constitucionales.

A este respecto, Bescansa ha defendido la necesidad de poner sobre la mesa propuestas concretas de reforma de la Carta Magna, algo que, a su juicio, sólo ha hecho Podemos. "Me parece peligrosísimo que existan partidos con mucho peso que digan que quieren reformar la Constitución pero no digan en qué", ha criticado.

URGE AL PSOE A REFORMAR LA LEY ELECTORAL

La diputada madrileña, que hace un año medio salió de la dirección del partido y, desde entonces, se ha distanciado de la cúpula 'morada', ha reconocido la imposibilidad de reformar ahora la Constitución, por la mayoría absoluta con la que cuenta el PP en el Senado.

Por ello, ha defendido la necesidad de abordar primero una reforma de la ley electoral, para cambiar el reparto de fuerzas en esta Cámara. De hecho, ha señalado "el mejor gesto" que podría tener el nuevo Gobierno para abordar la crisis territorial sería llevar a cabo una reforma de la ley electoral.

"Es imprescindible, si se quiere llevar a cabo una reforma constitucional, un sistema electoral que al menos no permita que un partido con una minoría mayoritaria pueda tener una mayoría parlamentaria esa Cámara", ha defendido.

REFORMA DEL SENADO

Bescansa también ha hecho hincapié en la urgencia de reformar el Senado, para convertirlo en una Cámara donde los diferentes territorios se encuentren en plano de igualdad, y puedan establecer una relación "horizontal", sin que el Estado dirija sus interacciones.

A este respecto, ha señalado además que "la existencia de derechos históricos" o de lenguas cooficiales "no puede ser un elemento que defina" los derechos sociales que tienen los ciudadanos de sus territorios. "Tienen que estar garantizados con independencia del idioma que se hable o los derechos históricos que se tengan", ha afirmado.

Por otra parte, Bescansa ha negado que le esté resultando más difícil exponer y defender sus propuestas dentro de su partido, tras hacerse público "por error" en mayo un documento en el que supuestamente ofrecía al exnúmero de Podemos dos Íñigo Errejón un plan para disputarle el liderazgo de la formación al secretario general, Pablo Iglesias, cuyo contenido desmintió.

"En absoluto. Lo que nos toca es estar a la altura de las circunstancias. Cuando se abre la posibilidad de legislar como ahora, lo que tenemos que hacer es poner estas y otras propuestas sorbe la mesa para intentar solucionar algunos de los problemas", ha asegurado, al ser preguntada por la citada polémica.

Preguntada también sobre si le ha llegado alguna propuesta para formar parte de alguna candidatura para las autonómicas y municipales de 2019 --tras el ofrecimiento de Errejón de formar parte de su lista en Madrid--, ha asegurado que no. "No es mi ámbito de trabajo. No sé si me reservo para las generales, pero sí para seguir trabajando en el ámbito en el que me corresponde", ha apostillado.