Blanco afirma que el gesto de Simancas muestra su "compromiso y nobleza" y dice que el PSOE "ha tomado nota" del 27-M

Actualizado 04/06/2007 17:11:38 CET

MADRID, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, afirmó hoy que el gesto del secretario general del PSM, Rafael Simancas, de renunciar a su cargo muestra su "compromiso y nobleza", después de haber asumido sus responsabilidades políticas tras las elecciones del 27-M.

En rueda de prensa, Blanco, que informó que Simancas trasladó esta mañana su decisión al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, agradeció el trabajo tanto de Miguel Sebastián como de Rafael Simancas, los dos candidatos dimitidos del PSOE al Ayuntamiento y a la Comunidad de Madrid.

"Nosotros tenemos un compromiso con los ciudadanos, y por eso le agradezco enormementemente a Rafael Simancas y a Miguel Sebastián la decisión que tomaron. Hemos tomado nota de lo que nos dijeron los ciudadanos en las urnas", aseguró Blanco.

"Vamos a poner lo mejor de nosotros mismos para responder al mensaje que nos dieron los ciudadanos en las urnas.

En definitiva, hemos entendido el mensaje, actuaremos en consecuencia, con firmeza, determinación y escuchando a todo el mundo", manifestó.

Blanco apuntó que entiende que el PSOE tiene "un reto por delante que es prepararnos para las próximas elecciones". "Simancas entendió que tenía que dar una respuesta a los ciudadanos, asumiendo la responsabilidad política, gesto que la dirección del partido valora muy positivamente, entendemos que es un acto de compromiso y de nobleza por su parte".

"A partir de ahí nos vamos a poner a trabajar para dar la mejor respuesta política a lo que nos están pidiendo los ciudadanos de Madrid: un cambio tranquilo, pero seguro, que abra un horizonte nuevo para gobernar en la ciudad de Madrid y en la Comunidad Autónoma, que abra una expectativa de futuro, que ilusione a los ciudadanos de Madrid entorno al proyecto político de los socialistas", consideró Blanco.

A su juicio, el gesto de Simancas de asunción de responsabilidades políticas, se haya "en contraste con el gesto de otra formación": "Mariano Rajoy pasó de la mayoría absoluta a la absoluta derrota, bajó 7 puntos en aquellas elecciones --menos de los que bajó Simancas en estas elecciones a la Comunidad de Madrid-- y se permite el lujo de dar lecciones de responsabilidad a los demás, cuando él, desde que está al frente del PP no solamente ha llevado a su partido de la mayoría absoluta a la absoluta derrota, si no que no hizo más que perder poder autonómico y municipal desde que está frente del partido", destacó.