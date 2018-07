Blanco dice que su retirada "nada tiene que ver con otros asuntos"

Actualizado 25/11/2011 15:39:16 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno en funciones, José Blanco, ha enmarcado este viernes dentro de la normalidad su anuncio de retirada de la primera línea de la política, que ha asegurado que ya conocían tanto José Luis Rodríguez Zapatero como Alfredo Pérez Rubalcaba, y ha garantizado que "nada tiene que ver con otros asuntos".

En la rueda de prensa posterior al primer Consejo de Ministros tras las elecciones del 20N, Blanco ha accedido "excepcionalmente" a explicar su decisión de abandonar la primera línea y ha calificado como "sorprendente" que el anuncio haya causado sorpresa.

Según ha recordado, ha sido el 'número dos' de Zapatero desde julio de 2000 y, tras esta etapa, "parece que es normal" que no siga aspirando a ocupar ese cargo "del nuevo liderazgo que surja" del Congreso que tiene previsto celebrar el PSOE el próximo mes de febrero.

"Esto es lo normal y lo coherente, lo extraordinario sería lo contrario", ha sostenido antes de insistir en que la decisión "nada tiene que ver con otros asuntos" y detallar que Zapatero conocía su decisión desde que le comunicó que no optaría a la reelección y Rubalcaba desde que le trasladó que no dirigiría su campaña electoral.

COMPROMISO CON LOS ELECTORES

Además, Blanco ha defendido mantener su acta de diputado y lo ha desvinculado de la condición de aforado que le da para la investigación que está en curso por el 'Caso Campeón'. "Me he presentado a las elecciones, tengo que responder al compromiso con los electores que me han votado. En caso contrario estaría cometiendo un fraude con aquellos ciudadanos que me han confiado su voto", ha sostenido.

En este contexto, ha subrayado que abandonar la primera línea no significa abandonar la política y ha recordado que en el PSOE hay "muchos precedentes" de personas que tras haber ocupado puestos de responsabilidad ahora trabajan en el Congreso de los Diputados "con toda normalidad". Entre ellos, ha destacado el caso de Alfonso Guerra, quien también fue vicesecretario general de los socialistas entre 1979 y 1997.