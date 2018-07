Blanco espera que el "debate" sobre el trasvase del Segre permita encontrar una solución que garantice agua a Barcelona

Actualizado 31/03/2008 18:48:34 CET

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE, José Blanco, confió hoy en que el "debate" surgido en torno a la posibilidad de llevar agua del Segre al Llobregat para suministrar a Barcelona "sirva para buscar solución a una necesidad", garantizar el suministro de agua a los habitantes de Barcelona.

Blanco afirmó que no haría valoraciones del tipo "trasvase sí o trasvase no" y no comentó las distintas posiciones del presidente de la Generalitat, José Montilla, y el del Gobierno de Aragón, Marcelino Iglesias --ambos socialistas--. Iglesias dijo ayer que el Estatuto de Autonomía de Aragón, aprobado hace un año, "obliga" a los aragoneses y a sus autoridades a "oponerse a cualquier trasvase".

El 'número dos' del PSOE dejó claro que el encontrar una solución al abastecimiento de Barcelona depende de la Generalitat y del Gobierno de España. "Estoy seguro de que entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat buscarán un acuerdo que garantice el agua para los ciudadanos de Barcelona que es al fin y al cabo lo que hay que garantizar", manifestó.

A su juicio, "lo que importa de verdad" ante la situación de sequía es que, a la espera de que se realicen las obras necesarias para el suministro de agua en Barcelona, "hay que garantizar un servicio". "Espero que los dos Gobiernos adopten las medidas necesarias para garantizar esa suficiencia de agua", añadió.