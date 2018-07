Blanco: "Me parece que hago lo que debo"

Actualizado 25/11/2011 11:03:49 CET

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Fomento y portavoz del Gobierno en funciones y vicesecretario general del PSOE, José Blanco, ha señalado que cumple con su deber al decidir abandonar la primera línea política tras el Congreso Federal del PSOE en febrero. "Me parece que hago lo que debo" ha reiterado, para manifestar que no entiende por qué se ha creado "un revuelo ilógico". "Es el momento. El PSOE va a convocar un Congreso y se me ha preguntado directamente si voy a seguir siendo vicesecretario general y yo he dicho que mi decisión es no estar en la primera línea de la política nacional", ha explicado Blanco, quien, no obstante, si mantendrá su escaño en el Congreso tras ser elegido el pasado domingo diputado por Lugo.

Asimismo, ha asegurado que quien ha sido "número dos" del presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, "durante diez años", no puede pretender seguir ocupando el mismo puesto con el próximo líder, que el partido previsiblemente elegirá en el Congreso Federal previsto para febrero.

"Quien ha sido número dos de Zapatero durante diez años no puede pretender seguir siendo el número dos de otro liderazgo del partido. Es una cuestión absolutamente de pura lógica", ha explicado en una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, al ser preguntado por las razones que le han llevado a confirmar que no pretende seguir ocupando la Vicesecretaría General del PSOE.

En este sentido, ha añadido que le parece "lógico" retirarse de la "primera línea de la política nacional" en este momento, al tiempo que ha aclarado que su decisión ya era conocida tanto por Zapatero, con quien ha estado involucrado, ha recordado, en "el proceso de dirección del partido" desde el año 2000, como por el candidato a la presidencia del Gobierno en las pasadas elecciones generales, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Preguntado sobre quién cree que es la persona adecuada para sustituir a Zapatero al frente del partido, el dirigente socialista ha señalado que no debe opinar sobre el futuro del PSOE y que lo relevante para el partido es que se haga "un debate sereno" y una reflexión sobre el proyecto que le permita al PSOE "volver a tener la responsabilidad de Gobierno dentro de cuatro años". "Eso es lo realmente relevante", ha destacado.

Sobre el hecho de que Rubalcaba pueda ser uno de los candidatos a la Secretaría General a pesar de haber ocupado puestos de responsabilidad en el Gobierno de Zapatero, Blanco ha defendido que el exministro del Interior "ha dado la cara en un momento muy difícil" y que "no hay nada que se le pueda reprochar".

EL PSOE SABE LEVANTARSE TRAS LAS CAÍDAS

"Yo no voy a expresar preferencias. El candidato o candidata que elija el partido será el mejor para el PSOE como hemos hecho siempre. El futuro del PSOE lo va a decidir el PSOE en el Congreso y este partido siempre ha sabido levantarse después de las caídas", ha recalcado.

En cuando a las posibilidades del PSOE de ganar las elecciones autonómicas en Andalucía tras la derrota en las generales, Blanco ha recordado que en los pasados comicios el PP no obtuvo la mayoría absoluta en dicha comunidad autónoma y se ha mostrado convencido de que el liderazgo del presidente de la Junta, José Antonio Griñán, y el trabajo que ha desempeñado "van a posibilitar que los socialistas andaluces puedan ganar las próximas elecciones".

"Desde luego creo que está haciendo una gran gestión y estoy convencido de que van a tener un respaldo mayoritario en el momento en que se celebren las elecciones", ha insistido.