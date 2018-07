Bono asegura que los miembros del Ejército no son "trogloditas"

Actualizado 27/01/2006 19:44:01 CET

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa, José Bono, respaldó al Ejército tras el editorial del diario norteamericano 'The New York Times' que calificaba de "trogloditas" a los mandos críticos con el Gobierno.

Según Bono, los únicos que merecen esa consideración son quienes desean "derribar el edificio de la patria" para "quedarse con el solar". La patria, explicó el ministro, "es tan amplia que cabemos todos", con la única excepción de "los asesinos de ETA".

"Los trogloditas no hay que buscarlos en los cuarteles porque no los van a encontrar", dijo Bono en la presentación del libro de José Oneto '23-F. La historia no contada'. El titular de Defensa fue muy crítico con la posición que el PP ha mantenido en la polémica en torno al Ejército tras el polémico discurso del teniente general cesado José Mena Aguado.

"Quizá pueden encontrarlos fuera de los cuarteles, en quienes en ese tono humorístico identifican al presidente del Gobierno con Tejero o en quienes se empeñan en darle la razón a este troglodita que, cuando pide disculpas, sale otro senador por Lugo diciendo que que ha dicho lo que piensan todos los españoles aunque no tengan pruebas. Estos si que son trogloditas", añadió en una alusión a los senadores del PP que han criticado en los últimos días al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

"QUE PIENSE MÁS LAS INICIATIVAS"

El ministro lanzó una alusión más a Rajoy, a quien le dijo que "quizá le convenga que piense las iniciativas un poco más para que puedan ser constitucionales y para que no se le abran las puertas al revés más", en alusión a la recogida de firmas que iniciará el PP para que el Estatuto catalán se vote en referéndum en toda España.

Bono dijo que los militares que firmaron el 'Manifiesto de los cien' tras el intento de golpe de Estado del 23-F sí podrían recibir el calificado de trogloditas, pero después dijo que el único es realmente "quien quisiera derribar el edificio de la patria, aunque sólo fuera por quedar con el solar". Y acto seguido proclamó que "no se puede ser tan patriota que la única patria que se reconozca sea aquella en que gobierne el que se proclama patriota" porque "la patria es tan amplia que cabemos todos, menos los que matan, los asesinos de ETA".