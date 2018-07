Bono dice que el único troglodita es quien quiere "derribar el edificio de la patria" para quedarse con el solar

Actualizado 27/01/2006 18:18:53 CET

Incluye en esa categoría al senador del PP que sugirió que Zapatero es un golpista y aconseja a Rajoy que piense más sus iniciativas

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa, José Bono, afirmó hoy que "no hay que buscar a los trogloditas en los cuarteles", en referencia al editorial en que el diario 'The New York Times' definió de ese modo a los militares españoles, al tiempo que subrayó que el único que puede recibir esa consideración es aquel que desea "derribar el edificio de la patria aunque solo fuera por quedarse con el solar".

"Los trogloditas no hay que buscarlos en los cuarteles porque no los van a encontrar. Quizá puedan encontrarlos fuera de los cuarteles en quienes en ese tono humorístico identifican al presidente del Gobierno con Tejero o en quienes se empeñan en darle la razón a este troglodita, que, cuando pide disculpas, sale otro senador por Lugo diciendo que ha dicho lo que piensan todos los españoles aunque no tenga pruebas. Estos sí que son trogloditas", aseveró Bono.

El ministro de Defensa criticó al líder del PP, Mariano Rajoy, por haber preguntado qué ocurre en el Gobierno para que "hayan tenido que hacerse estas declaraciones", en referencia al caso Mena y la posterior carta de un capitán de la Legión en Melilla. "Hay que saber utilizar bien los tiempos verbales", recomendó Bono al líder de la oposición antes de incidir en que "nada tiene que ver lo que puede ser una expresión equivocada, corregida y sancionada con la trama de un golpe de Estado".

"LA PATRIA ES TAN AMPLIA QUE CABEMOS TODOS"

Bono afirmó que quizá los militares que firmaron tras el 23-F el conocido como 'Manifiesto de los cien' podrían ser trogloditas pero subrayó que "el único troglodita" es realmente quien "quisiera derribar el edificio de la patria aunque solo fuera por quedarse con el solar". A continuación, el ministro de Defensa enfatizó que "no se puede ser tan patriota" que "la única patria que se reconozca sea aquella en que gobierne el que se proclama patriota". "La patria es tan amplia que cabemos todos, menos los que matan, los asesinos de ETA", añadió.

En este sentido, estimó completamente equivocada la actitud de quienes hablan de sus compañeros de partido como "los únicos que aciertan" puesto "al final" acaban apareciendo juntos "los nuestros, los que disienten y los que en definitiva coinciden circunstancialmente".

Por último, envió otro mensaje para el presidente del PP, Mariano Rajoy, al que transmitió que aunque no cree que sea asimilable su propuesta de referéndum y la realizada por el teniente coronel Antonio Tejero "quizá convenga que piense las iniciativas un poco para que puedan ser constitucionales y para que no se le abran las puertas al revés más".

El titular de Defensa realizó estas declaraciones en la presentación del libro del periodista José Oneto '23F. La historia no contada', que definió como una obra "útil" con aportaciones a la historia reciente de España. Bono señaló que el 23-F no sólo por lo que la Historia reconoce sino también por los militares "más pacientes que ardientes" que no se sumaron a la intentona.

En el acto estuvieron presentes varios protagonistas de esa jornada de tensión, además del propio Bono que se encontraba en el Congreso como diputado, el ex secretario general del Partido Comunista Santiago Carrillo, el secretario de Seguridad del Estado Francisco Laína y el secretario general de la Casa de Su Majestad el Rey en esa época Sabino Fernández Campo.

Fernández Campo afirmó que todavía le "faltan piezas" en el "rompecabezas" del 23-F, un capítulo histórico que afectó negativamente a las Fuerzas Armadas pero tras él personalmente mantuvo las virtudes castrenses de disciplina y discreción. Por último incidió en que el Rey don Juan Carlos "consolidó sus sentimientos democráticos" aquella jornada de febrero y destacó el papel de todos los secretarios de Estado que estando el Gobierno secuestrado en el Congreso mantuvieron el orden bajo la mirada del monarca.