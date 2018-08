Borrell: "La duración de una legislatura no se puede poner en la balanza con la integridad territorial"

Actualizado 24/07/2018 15:59:37 CET

Avisa de que el derecho de autodeterminación no está recogido en ninguna parte, "a ver si el señor Torra se entera de una vez"

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, ha dejado claro este martes que "nada es más importante para un Estado que su integridad territorial", de manera que "la duración de una legislatura no se puede poner en el platillo de la balanza con la integridad territorial".

Borrell se ha expresado así, en rueda de prensa junto a su homólogo portugués, Augusto Santos Silva, preguntado por la prensa portuguesa sobre la posibilidad de que el expresidente catalán Carles Puigdemont anuncie el miércoles en rueda de prensa nuevas exigencias para mantener el apoyo parlamentario al Gobierno de Pedro Sánchez. "No sé qué planes tiene Puigdemont, pero la integridad territorial es el objetivo único e indeclinable de cualquier Gobierno", ha proseguido.

La posibilidad de un adelanto electoral si aumentan las exigencias del PdeCAT a Sánchez y dado que no espera apoyos del PP se le ha planteado también este martes a la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, que ha afirmado que "nadie está pensando en adelantar elecciones, si bien nadie va a resistir más allá de lo razonable". Borrell ha dicho desconocer las palabras de su compañera de gabinete y no ha querido valorar qué sería "lo razonable", añadiendo que él no es el portavoz del Gobierno y que habría que preguntárselo a ella.

En cuanto a la próxima reunión de la comisión bilateral entre el Gobierno y la Generalitat, en la que ésta quiere hablar también de los políticos presos y de la celebración de un referéndum, Borrell ha afirmado que no ve razón para incluir el derecho de autodeterminación en la agenda, aunque ha dejado claro que no es su ámbito de competencia y su ministerio ni siquiera está representado en una comisión de orden interno "por razones obvias".

Es más, ha remarcado que, tal como ha dicho ya el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el derecho de autodeterminación no está reconocido ni en la Constitución española ni en el Derecho Internacional, en ninguna parte". "A ver si el señor (Quim) Torra se entera de una vez, el derecho de autodeterminación no está reconocido internacionalmente en ninguna parte", le ha dicho a presidente catalán.

Borrell ha dicho a Santos Silva que el Gobierno español quiere aprender de la experiencia portuguesa para, desde la izquierda, conseguir el equilibrio entre el respeto de los objetivos de déficit público y el crecimiento económico, y ha admitido que hay una "clara diferencia": el apoyo parlamentario.

En España, ha dicho Borrell, los partidos que apoyaron la moción de censura -que dio el Gobierno a Pedro Sánchez-- no votaron a favor de este gobierno, sino en contra del anterior y ahora hay que ver como se traduce eso en acuerdos para hacer unos Presupuestos Generales del Estado, aunque eso no recae en sus competencias.

El gobierno del portugués Antonio Costa también nació de una moción de censura pero, según ha explicado Santos Silva, no es del todo cierto que esté en minoría. El Gobierno es monocolor (socialista) pero está basado en acuerdos escritos con sus socios de gobierno en los que quedan claras las convergencias y las diferencias. Así, es un gobierno en minoría en política exterior, pero en política económica y social tiene el apoyo del Parlamento.