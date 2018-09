Cabanyal.- La Generalitat pide a la delegada del Gobierno la retirada del recurso y ésta se niega

Actualizado 26/01/2011 15:53:58 CET

Botella defiende que "quedan todavía alternativas" para continuar con el desarrollo del barrio a pesar del recurso

VALENCIA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Gobernación de la Generalitat valenciana, Serafín Castellano, ha reclamado este miércoles a la nueva delegada del Gobierno en la comunidad, Ana Botella, que el Ejecutivo estatal "retire el recurso de inconstitucionalidad" contra la ley autonómica que avala el Plan Especial de Protección y Reforma (PEPRI) del barrio de El Cabanyal-Canyamelar, a lo que ésta ha replicado que "no hay en este momento ninguna intención de retirar ese recurso".

Así lo han señalado en rueda de prensa al término de su primer encuentro desde que Botella relevara a Ricardo Peralta en diciembre, una reunión que han calificado de "muy resolutiva" y "muy productiva" y tras la que han acordado "ponerse a trabajar" para "intentar solventar" los distintos problemas existentes gracias a la "buena predisposición" mostrada por ambas partes.

Respecto al conflicto de El Cabanyal, Castellano ha trasladado a Botella que la posición de la Generalitat "es muy clara y no deja lugar a dudas: que se retire el recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno", por considerar que supone "una invasión de competencias de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia".

"Vamos a ver si somos capaces en esta nueva etapa de poder llegar o no a un acuerdo", ha comentado el conseller, quien ha subrayado que "ha habido ya cerca de doce recursos que se han pronunciado claramente sobre estas cuestiones" y que Botella conoce bien esta cuestión por su anterior etapa como concejala socialista.

Castellano ha reivindicado que "un barrio tan importante para la ciudad, y por tanto para el desarrollo de la ciudad, no debería de estar en estos momentos en un conflicto como lo está".

CONSELL SEGUIRÁ "CON TODOS LOS PROCESOS"

Así, ha recalcado que el Consell seguirá "con todos los procesos" iniciados hasta el momento y, en concreto, ha aludido a la decisión adoptada el pasado viernes por el pleno del Consell de autorizar a la Abogacía General de la Generalitat a realizar las acciones judiciales necesarias para exigir la responsabilidad penal contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, como firmante y responsable de la orden por la que se declara la suspensión inmediata del Pepri.

Por su parte, Ana Botella ha remarcado que "no hay en este momento ninguna intención de retirar ese recurso", por considerar que "se ha actuado en defensa del interés general y con el ánimo de salvaguardar al máximo todas las cuestiones de carácter patrimonial y el pronunciamiento que pidió el Tribunal Supremo al Ministerio de Cultura en cuanto a si había expolio o no había expolio".

"ENCONTRAR OTRAS FÓRMULAS"

Ha subrayado, no obstante, que el mantenimiento de dicho recurso "no tiene que ser óbice para que se puedan encontrar otras fórmulas que hagan que todo lo que es el desarrollo de este barrio no se vea impedido solamente a tenor de que esté ese recurso en marcha".

En este sentido, la delegada ha resaltado que "el propio Ayuntamiento quizá ahí tiene toda la iniciativa política". "El Ministerio de Cultura no nos ha trasladado en ningún momento que vaya a haber una retirada de la orden, pero siempre pensamos que desde la lógica de la iniciativa política quedan todavía alternativas y que habría que seguir trabajando en esa línea", ha sentenciado.