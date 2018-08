Campuzano exige a Sánchez una propuesta para Cataluña "antes de fin de año": "el crédito no siempre está abierto"

Actualizado 28/08/2018 13:22:24 CET

Avisa de que si la situación judicial de los encarcelados continúa en los mismos términos, la Legislatura "no será exitosa"

Advierte de que va a ser un curso político "muy tenso" por los procesos judiciales que "van a condicionar de manera muy fuerte" la situación

Exige que se retiren los recursos, pero si no se hace, los diputados del PDeCAT no se irán del Parlamento, como hicieron los de Companys

El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, antes de "fin de año", ponga sobre la mesa una propuesta para permitir "el derecho a decidir" en Cataluña y retire los recursos contra las leyes catalanas. "Los tiempos en política son limitados y, por lo tanto, el crédito no siempre está abierto", ha aseverado.

"A medida que van pasando las semanas, los márgenes que tiene el Gobierno para poder contar con nuestra confianza se van reduciendo", ha asegurado en una entrevista con Europa Press. "Lo razonable" es que, "antes de fin de año", el Ejecutivo tenga "una propuesta política para Cataluña en el marco de las demandas que se plantean desde el Parlamento de Cataluña", ha destacado.

En este sentido, ha insistido en que el Gobierno debe ser capaz de proponer una "fórmula política" a la cuestión catalana que, ha añadido, "se centra en el derecho a decidir, en el derecho a la autodeterminación". "Eso es absolutamente necesario", ha exclamado.

Además, ha dejado claro que también antes de que termine 2018, las comisiones mixtas, el "diálogo bilateral" con el Gobierno, deben dar "resultado" y que el "Estado retire los recursos de las leyes que están bloqueadas ante el Tribunal Constitucional y levante las suspensiones que tienen algunas de estas leyes". Esto, ha dicho, es "imprescindible".

En su opinion, "sería bueno" llegar a la segunda reunión que tengan Pedro Sánchez y Joaquim Torra con "avances concretos en esa agenda que se esbozó en la reunión de La Moncloa".

No obstante, si esos recursos no son retirados, el portavoz del PDeCAT en el Congreso descarta adoptar una medida como la que llevó a cabo el que fuera presidente de la Generalitat Lluis Companys, que retiró a sus diputados del Parlamento nacional cuando el Gobierno de la república se negó a retirar el recurso contra la Ley de Contratos de Cultivo.

"Nuestra obligación es defender los intereses de los catalanes en el Congreso con nuestros votos. Por lo tanto, no es una medida que nos hayamos planteado", ha remachado.

A su juicio, en Cataluña, "hay una mayoría independentista" a la que el Gobierno ha de dar respuesta y facilitar el "derecho a decidir". De esta manera, acabaría con "una agonía" que se ha estado "alargando" durante los últimos años y que "se ha demostrado que no resuelve nada".

No obstante, Campuzano ha reconocido que no pueden "imponerle al Gobierno el referéndum", pero ha advertido de que el Gobierno tampoco les "puede impedir no tan solo defender el referéndum, sino dar respuesta a esa petición mayoritaria de la sociedad catalana".

PIDE "CORAJE POLÍTICO"

Asimismo, Campuzano ha insistido en que la respuesta del Ejecutivo solo pasa porque se aborde desde el "coraje político", la "audacia" y la "imaginación". Todo ello, desde una actitud de "diálogo político" entre "las instituciones catalanas y el Estado", que permita hacer del Gobierno de Sánchez una "legislatura exitosa".

En este contexto ha asegurado que "nadie desea" que haya elecciones anticipadas porque si las hubiera "sería la expresión de un fracaso del diálogo político".

NO DESEA ELECCIONES ANTICIPADAS PERO AVISA DEL RIESGO SI NO SE AVANZA

Pero también ha admitido que, si el diálogo entre el Gobierno regional y el central "no avanza" y la situación judicial de las personas "que están injustamente encarceladas continúa siendo en los términos que hoy lo son", entonces será "muy difícil" que el resto de mandato de Sánchez sea "una legislatura exitosa".

Según cree, "es muy evidente que la aplicación del 155 y la aplicación del Código Penal no han servido para resolver el conflicto entre Cataluña y España". Así, asegura, lo han avalado los resultados de los comicios autonómicos del 20 de diciembre de 2017, donde "la propuesta independentista obtuvo el 48% de los votos".

LA "ANORMALIDAD" NO SE ATAJA CON JUICIOS

Además, Campuzano ha asegurado que los juicios a los dirigentes secesionistas "injustamente encarcelados" no van a ayudar a la resolución del conflicto territorial. En concreto, porque van a "condicionar de manera muy fuerte" la situación política, puesto que "es la expresión de la anormalidad".

"No es normal que se esté juzgando a estas personas en los términos en los que se les está juzgando, con esas acusaciones de rebelión y sedición absolutamente falsas", ha apostillado. "Esto va a pesar y, por lo tanto, va a ser un curso político muy tenso por la deriva penal que el Gobierno de Rajoy, en su día, adoptó".

"Hay unas peticiones por delitos falsos e inexistentes de penas desorbitadas", ha insistido Campuzano, quien ha destacado la actuación de la Justicia europea: "Ha obligado, en la práctica, a retirar las euroórdenes que el juez Llanera había planteado por esos delitos falsos".

PRÓXIMOS PASOS DEL 'PROCÉS'

En cuanto a los próximos pasos en el 'procés' que van a dar los partidos independentistas, Campuzano ha explicado que, por su parte, seguirán con las mismas propuestas que hasta ahora, aunque ha reconocido que el secesionismo tiene como "reto" conseguir "aumentar las mayorías sociales que apoyen" sus "planteamientos".

Para eso, ha indicado que deberán "gobernar bien en Cataluña". Esto y que la oposición constitucionalista siga actuando como hasta ahora. "Si no se mueven, estoy convencido de que ese 48% continuará creciendo al margen de la demografía", ha aseverado.