Cargos del PP denuncian una "cacería" contra Casado por su máster y ven "doble vara de medir"

Publicado 06/08/2018 18:40:42 CET

Montserrat dice que el líder del PP ha salido a "dar la cara" y recuerda la "tesis de Pedro Sánchez y su currículum modificado"

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Diferentes cargos del PP, entre ellos la portavoz parlamentaria, Dolors Monserrat, y la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, han coincidido este lunes en denunciar un "encarnizamiento" y una "cacería" contra el presidente de su partido, Pablo Casado, cuando ha ofrecido ya "todo" tipo de explicaciones sobre su máster, al tiempo que han criticado que no se aplique la misma "vara de medir" con dirigentes de otros partidos.

El propio Casado ha comparecido en rueda de prensa en la sede del PP, antes de viajar a Colombia para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque, en la que ha afirmado que actuó "correctamente" y ha negado que su máster pueda ser considerado "un regalo". Ante la remisión al Tribunal Supremo de la investigación judicial, ha descartado dimitir y ha afirmado que lo que le han hecho a él "no se lo han hecho a nadie en este país".

Sin embargo, las demás formaciones le han exigido explicaciones públicas, empezando por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien tras mantener una audiencia con el Rey, ha defendido que los políticos inmersos en este tipo de situaciones deben dar explicaciones a los ciudadanos.

Desde Cs, su secretario general, José Manuel Villegas, ha calificado como "muy grave" la situación de Casado pero ha evitado exigir su dimisión porque la formación naranja ya no tiene vigente un acuerdo de gobierno con el PP. Podemos, por su parte, ha señalado que este asunto demuestra que para dirigir el PP parece que "hay que estar imputado".

"CASADO, CLARO Y TRANSPARENTE"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Dolors Montserrat, ha afirmado que "una vez más, Casado ha salido a dar la cara ante los españoles" y ha recordado que lleva cuatro meses "aportando toda la documentación y dando explicaciones". Según ha recalcado, ha sido "claro y transparente siempre".

"Si no hubiera doble vara de medir, hoy se estaría hablando de la tesis de Pedro Sánchez y su currículum modificado. Pero no, Sánchez no es del PP", ha exclamado Montserrat, en un mensaje en su cuenta de Twitter, que ha recogido Europa Press.

En parecidos términos se ha expresado la vicesecretaria de Comunicación, Marta González, que ha recordado al PSOE las "becas a compañeros de partido, tesis doctorales ocultas bajo llave, doctorados inexistentes adornando CV de ingenieros técnicos, abogados ejercientes que nunca consiguieron su título...". "¿Por qué el encarnizamiento en el máster de Pablo Casado? --se ha preguntado-- Ha dado todas las explicaciones".

La diputada segoviana del PP Beatriz Escudero ha subrayado que Casado ha dado "todo tipo de explicaciones" y ha hecho "todo como tenía que hacerse, tal y como puso de manifiesto la Aneca en su informe sobre el máster". En su opinión, hay "mucho interés para acabar con él por parte de alguno", pero "no podrán".

OTROS NO DAN EXPLICACIONES

También el portavoz adjunto del Grupo Popular, Jaime de Olano, ha criticado que la noticia este lunes sea que Casado "tiene que volver a dar explicaciones por un máster". "¿Te parece normal? Casado ha dado explicaciones cien veces, incluso enseñó sus trabajos. ¿Cuántas explicaciones ha dado Sánchez por su tesis, la ha enseñado a alguien?

¿Cuántas han dado las ministras Montero y Montón por sus máster inexistentes?", se ha preguntado en su cuenta de Twitter.

Por su parte, la senadora granadina María José Martín ha asegurado que decir "la verdad desde el minuto cero" parece "preocupar mucho" a quienes no son "ejemplo de nada" y quieren "ganar en los medios y con los medios" lo que no ganan en las "urnas". Así se ha expresado en la misma red social con una foto con el mensaje: "Se reanuda la cacería contra Pablo Casado y la investigación sobre su máster".

El nuevo secretario de Imagen Corporativa, el canario Sergio Ramos, ha destacado también que el presidente del PP ha dado la cara "una vez más" respondiendo a todas las preguntas sin "esconder nada". "Lo que se le está haciendo a Pablo Casado no se le ha hecho a nadie en este país", ha apostillado, parafraseando las declaraciones del propio líder del PP.