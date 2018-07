Carretero asegura que no pretende un avance electoral en Cataluña si gana el Congreso de ERC

Actualizado 31/03/2008 10:21:30 CET

Apuesta por acercarse a CiU en "cuestiones básicas de país"

BARCELONA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ex conseller de la Generalitat y líder de la corriente interna de ERC Reagrupament.cat, Joan Carretero, afirmó hoy que si su candidatura gana el congreso del partido de junio no forzarán un avance electoral, pero tampoco admitirán que el Govern "acate" decisiones "contra Cataluña" mientras Esquerra actúa de "convidado de piedra".

En una entrevista de la nueva web de Reagrupament.cat recogida por Europa Press, Carretero afirmó que el partido ha sido últimamente ese convidado de piedra como socio de Govern, pero no debe ser impasible ante ciertas decisiones fundamentales para Cataluña, como la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre el Estatut y una nueva financiación que implique el "expolio fiscal".

Durante la entrevista publicada en la web renovada --que se activó a medianoche--, también dijo que ERC debe entenderse con CiU en tanto que formación nacionalista, sin perder la ideología y la estrategia propia de Esquerra y siguiendo como adversarios electorales.

Para él, conseguir la independencia implica sumar a esta aspiración el máximo número posible de gente y entenderse en "cuestiones básicas de país". Aunque no aludió explícitamente a CiU, sino a los nacionalistas, admitió que esa aspiración "costará" de conseguir teniendo en cuenta "discursos de gente como Duran", líder de UDC y secretario general de la federación.

Pese a ello, Carretero afirmó que "no vale desistir" del intento de acercamiento, como considera que sí han hecho los actuales dirigentes de ERC.

QUEDARSE EN EL GRUPO MIXTO.

También se refirió a la pérdida de escaños republicanos en el Congreso, para defender que los tres diputados que tienen en la Cámara Baja se queden donde les corresponde por el resultado obtenido: en el Grupo Mixto, para "picar piedra" desde ahí, y no "pervertir" lo que ha decidido el electorado.

Carretero dijo que se debe admitir la pérdida de cinco diputados "de la misma manera" que en las anteriores generales se pasó de uno a ocho escaños, ascenso que atribuyó sólo a "lo que pasaba aquí, en Catalunya", y no a méritos del escaño que mantenía Puigcercós en solitario.

"ME NOMBRÓ Y CESÓ PUIGCERCÓS".

Al preguntársele por su salida del Govern durante el primer ejecutivo tripartito, el ex conseller dijo que ya auguraba su cese porque se había enfrentado "duramente" con los socialistas y los ecosocialistas, socios gubernamentales de los republicanos.

"A mí me nombró y cesó Joan Puigcercós, pese a que los decretos los firmara el presidente Maragall. Fue quien me propuso y quien permitió que me cesaran, siguiendo las órdenes del PSOE al PSC", añadió.