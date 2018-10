Casado acusa a Sánchez de "arrodillarse" ante Torra y pide un 155 con personal propio en Cataluña

Publicado 03/10/2018 11:11:17 CET

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS9

El presidente del PP, Pablo Casado, ha acusado este miércoles al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "arrodillarse" ante el independentismo al insistir en su oferta de diálogo con el presidente de la Generalitat, Quim Torra, pese al "chantaje" que ha planteado exigiendo una propuesta de referéndum de autodeterminación en un mes. Por eso, ha demandado de nuevo la aplicación inmediata del artículo 155 de la Constitución amplio y duradero, de forma que la Administración General del Estado desembarque en Cataluña y designe consejeros. "Tenemos que poner personal propio", ha enfatizado.

En declaraciones a los medios tras visitar las instalaciones del 'South Summit. Innovation is business' que se celebra en Madrid, Casado ha recriminado a Sánchez que siga apostando por el "apaciguamiento" y la "humillación de toda España" como, a su juicio, se vio este lunes en la comparecencia en el Palacio de la Moncloa de la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá. "Cataluña no merece un Gobierno débil y el apaciguamiento no es la solución", ha abundado, para añadir que Sánchez esta "secuestrado por el independentismo".

Además, ha criticado que Sánchez no haya consultado en ningún momento con el PP, que es el principal partido de la oposición. "Si fuera presidente me reuniría con los partidos constitucionalistas para hacer un frente común. Es lo que debe hacer si tiene un mínimo de responsabilidad", ha exclamado.

Por todo ello, ha pedido de nuevo aplicar el 155 "el tiempo que haga falta" como hizo en su día Tony Blair en Irlanda del Norte, con la Administración General del Estado "no de forma teledirigida desde un ministerio", en alusión a lo que ocurrió con el Ejecutivo de Mariano Rajoy cuando la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría pilotó desde Madrid esa aplicación. "El artículo 155 tiene que ser nombrando la administración porque la deslealtad que han demostrado las propias consellerías es absolutamente impresentable", ha apostillado.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN) - ))