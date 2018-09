Casado, "convencido" de que frenarán la "argucia" de Sánchez para anular el veto del Senado al techo de gasto

Publicado 19/09/2018 19:02:34 CET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, está "convencido" de que el Grupo Popular conseguirá evitar la "argucia jurídica" del Gobierno de Pedro Sánchez para anular el veto del Senado al techo de gasto. Según ha dicho, es "inconstitucional".

Así se ha pronunciado ante los periodistas antes de participar en la cumbre de líderes del Partido Popular Europeo que se celebra en Salzburgo (Austria), y en la que mantendrá encuentros, entre otros, con el presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, y con el del Parlamento Europeo, Antonio Tajani.

El PP ya ha avanzado que utilizará todos los mecanismos que, a su juicio, le permite el Reglamento del Congreso para intentar frenar la tramitación de la enmienda introducida por el PSOE a una ley sobre violencia machista y que pretende reformar la Ley de Estabilidad para anular la capacidad de veto del Senado a la senda de déficit y el techo de gasto.

"Estoy convencido de que se va a evitar porque es inconstitucional. En seis veces el Tribunal Constitucional ha dicho que este tipo de maniobras son argucias jurídicas y en este caso hay un filibusterismo claro para sortear al Senado", ha afirmado, para añadir que la actuación del PSOE "no tiene encaje" en el ordenamiento jurídico.

En este sentido, Casado ha explicado que lo primero que van a hacer es pedir a la Mesa de la Comisión de Justicia que no acepte la enmienda del PSOE. Y si no es así, lo llevarán a la Mesa del Congreso, donde tienen mayoría, con el objetivo de evitar que la citada enmienda pase al Pleno. En el caso de que no lo lograrán, ya ha confirmado que irán al Constitucional, "vía amparo o vía recurso".

"AUTORITARISMO" DEL PSOE

El presidente del PP ha recalcado que "en ningún caso" se puede admitir que "se tumbe la soberanía nacional" que está representada por el Senado y "en una cuestión tan territorial" como el techo de gasto que afecta a las administraciones autonómicas.

Por eso, ha dicho que el PP denunciará el "autoritarismo de un Gobierno que le da igual la ley, las instituciones y el parlamentarismo bicameral porque solo quiere permanecer en la Moncloa un mes más. Y no va a ser ni mucho menos con nuestra inacción", ha concluido.