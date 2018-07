Casado cree si tiene que haber una presidenta del Gobierno es por ser "buena", no por ser mujer

Publicado 11/07/2018 13:49:54 CET

Avisa que si el PP "al final compra que el género" es un "plus" no estará haciendo "honor" a sus principios

MADRID, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El exvicesecretario de Comunicación del PP y candidato a presidir el PP, Pablo Casado, ha asegurado este martes que si en España tiene que haber una presidenta del Gobierno será por ser "buena", no por ser mujer. A su entender, si el PP "al final compra que el género" es un "plus", no estará haciendo "honor" a sus principios.

Así se ha pronunciado Casado, en una entrevista en 'esRadio' recogida por Europa Press, después de que en los últimos días, Sáenz de Santamaría haga hincapié en sus intervenciones que si gana será la primera vez que una mujer es presidenta del PP y puede ser también la primera presidenta del Gobierno.

Casado ha dicho que escucha "mucho" que una mujer "tiene que ser presidenta del Gobierno". "Lo que quiero decir es que si al final compramos que el género es un hándicap o es un plus, no estamos haciendo honor a lo que son nuestros principios y la igualdad de oportunidades", ha manifestado.

Tras recordar que el PP fue el primer partido en nombrar un presidenta del Congreso y del Senado, ha señalado que esas mujeres han ocupado puestos importantes por ser buenas profesionales, no por ser mujer. "Si tiene que haber una presidenta del Gobierno será porque es muy buena", ha dicho, para añadir: "No creo que a otros candidatos les hayan nombrado ministros o vicepresidenta del Gobierno por ser de un género determinado".

Además, Casado ha criticado la "ideología de genero" en la que se basa el Ejecutivo de Pedro Sánchez, en línea con lo que en su día hizo José Luis Rodríguez Zapatero con la ley de violencia de género. "No estoy en contra que de forma sectorial haya un impulso contra la violencia de género, en el ámbito educativo, judicial y social,

pero sí a que nos dividan en base a nuestras características", ha indicado.

Al ser preguntado por la propuesta de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, planteando que todo acto sexual sin un sí expreso sea violación, Casado no ha entrado en esta propuesta y se ha limitado a decir que "lo más curioso" es que "la actual regulación fue promulgada por la actual ministra de Defensa", en alusión a Margarita Robles, que fue subsecretaria de Justicia y luego secretaria de Estado de Interior en los gobiernos de Felipe González.

DEFIENDE COMBATIR EL COLECTIVISMO SOCIAL

Casado ha explicado que, cuando el "colectivismo económico cae" y "queda sepultado tras los cascotes del muro de Berlín", empieza a surgir un "colectivismo social" que, según ha dicho, se ha visto en "movimientos políticos" como el del 15-M.

A su entender, el 15-M fue una revolución "en ausencia de expectativas en una mejor vida" y protestaban "porque no iban a tener esa segunda residencia que tenían sus padres". Según ha añadido, es un colectivismo social que el centro-derecha tiene que "combatir" porque el PP cree "en la persona".