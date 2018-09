Casado defiende que Sánchez debe dar explicaciones por su tesis porque es un documento público

Publicado 24/09/2018 10:59:13 CET

El presidente del PP, Pablo Casado, ha defendido este lunes que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debe dar explicaciones en sede parlamentaria por su tesis doctoral aludiendo que se trata de un "documento público" y es habilitante para el ejercicio de la docencia. Casado ha rechazado que sea comparable a la controversia en torno a sus estudios y ha defendido sus explicaciones a los medios.

En declaraciones en Onda Cero, el dirigente 'popular' ha reafirmado su intención de que Sánchez dé explicaciones en el Senado sobre su trabajo, entendiendo que las sombras de duda afectan a un "documento público".

"No entré en los estudios de Pedro Sánchez hasta que afectaron a un documento público, si es público y habilitante para el ejercicio de docencia hay un problema", ha añadido.

Según Casado, debe quedar "claro" que el caso de la tesis del presidente "no es lo mismo" que las dudas sobre sus trabajos, y ha señalado que sus trabajos sirvieron para "pasar una asignatura", mientras que con Sánchez le permitió obtener el doctorado. Así, ha ironizado que lo siguiente será pedirle los trabajos de Conocimiento del Medio, asignatura que se cursa en primaria.

Sobre sus exigencias al líder del Ejecutivo, Casado ha señalado que pide lo mismo independientemente de si el caso afectaba a PP o PSOE. "No es lo mismo si es una beca pública o una plaza de profesor que si se dice que Sánchez ha hecho un libro, que tiene que aclarar si ha mentido o no ha mentido. Me quedo con el tema de que sea un documento público y habilitante", ha resumido.

Y ha asegurado que tras la dimisión de la ministra de Sanidad Carmen Montón "por la manipulación de las notas en la intranet de la universidad", que ha atribuido a Sánchez, es el propio presidente el que debe seguir el ejemplo y dar explicaciones a la opinión pública.