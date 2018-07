Casado: "No hay que coleccionar el apoyo de personas relevantes, sino votos de los afiliados y de las bases"

Publicado 22/06/2018 10:49:02 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El precandidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha afirmado este viernes en relación a los avales de algunos exministros y cargos importantes del partido a las candidaturas de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal que "no hay que coleccionar el apoyo de personas relevantes, sino el voto de los afiliados y de las bases".

"No estoy de acuerdo en que haya que poner a los compañeros en la tesitura de tener que elegir públicamente. Eso es otro de los cambios de la política, no hay que coleccionar personas relevantes, sino que hay que coleccionar votos de los afiliados y de las bases", ha subrayado.

En una entrevista en Cope recogida por Europa Press, Casado, a la espera de que la campaña se arranque oficialmente este sábado, se ha definido como "el candidato que menos gusta a la izquierda", y ha señalado la importancia de que "el partido se muestre unido para fortalecerlo de cara a las elecciones".

El diputado 'popular' ha recalcado como lleva haciendo en los últimos días, que su candidatura "es la única que garantiza la unidad" porque considera que "un partido roto es un partido perdedor".

Por otra parte, Casado se ha defendido de las voces que afirmaban que comenzó su campaña este jueves en un acto en León: "No es así, el Comité organizador estaba informado. No hice campaña, fui a mi tierra, pero no a pedir el voto, a decir que la gente se inscriba para votar y que los presidentes autonómicos den libertad de voto".

Con todo, ha tachado de "'infantilismo' social" a los que le acusan de no estar preparado para dirigir un partido político por tener 37 años: "Formo parte de una generación que está dispuesta a asumir responsabilidades".