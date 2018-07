Casado se presenta a presidir el PP con 5.000 avales y evitar que el partido se rompa

Publicado 20/06/2018 14:52:32 CET

Dice abiertamente que las informaciones sobre su máster "se están sacando" para perjudicarle y pide juego limpio

MADRID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la presidencia del PP Pablo Casado ha entregado más de 5.000 avales en la sede nacional del partido en Madrid que respaldan su propuesta para suceder a Mariano Rajoy y que según ha dicho, proceden de toda España y tanto de las bases como de los mandos intermedios de la formación. Mañana mismo arrancará su campaña en Ávila, su circunscripción, provincia, con la intención de recorrer todas las provincias.

Casado ha acudido a la sede del PP para entregar varias cajas con las firmas de las personas que le avalan, unas 5.000, ha dicho, aunque los estatutos del partido sólo exijan 100. Lo ha hecho además acompañado por una docena de personas, entre ellas el vicesecretario de Política Sectorial vasco del PP, Javier Maroto, la portavoz del PP de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el diputado madrileño José Ignacio Echániz, el diputado murciano Teodoro García Egea y el senador por Castilla y León Ignacio Cosidó, ex director de la Policía.

Casado ha defendido su candidatura como la "única que garantiza que el PP no se rompa", en alusión a la supuesta división que provocan las de Soraya Sáenz de Santamaría y María Dolores de Cospedal, y ha asegurado que esa unidad es lo que necesita este partido para volver a ganar elecciones, empezando por las europeas, municipales y autonómicas del año que viene, ha dicho.

"NO HE FORZADO A NADIE"

El candidato ha asegurado que le han llegado avales de toda España, que se siente respaldado, y que no ha ido a buscar a personalidades de renombre, aunque se irán conociendo, ha adelantado. "No he ido forzando a que compañeros se tengan que retratar para poner su nombre y no voy a ir pidiendo a compañeros que se hagan una foto. Los importantes son afiliados y militantes, que son nuestros jefes", ha apuntado.

Casado ha añadido que va a ir recogiendo apoyos por España también de personas que hoy significan o "han significado mucho" para el PP, preguntado por el respaldo que podrían darle Esperanza Aguirre o José María Aznar, pero ha insistido en no dar nombres.

"Nos echamos a la carretera a recorrer 6.000 kilómetros en la península y el resto, por avión. No va a haber una provincia en la que no estemos", ha recalcado Casado. El candidato comenzará este mismo jueves su campaña y tiene intención de lanzar sus mensajes en todas las autonomías, también en Cataluña y el País Vasco. "Nos jugamos la unidad de la nación pero sobre todo la libertad que algunos partidos y movimientos quieren poner en riesgo", ha agregado.

LA INFORMACIÓN DE SU MÁSTER "NO ES CASUALIDAD"

Preguntado por el lastre que pueda suponer para su campaña la investigación judicial sobre sus estudios universitarios, Casado ha asegurado que "se está sacando" para perjudicarle.

"Las casualidades en la vida no existen y hay que hacer una reflexión, si queremos mirar al futuro del PP y de España, si empezamos a poner palos en la rueda y a jugar sucio. Hoy hablamos de ilusión, de juego limpio y de mirar hacia delante sin ningún tipo de juego sucio", ha reclamado.