Casado reitera que su caso no es el de Montón: "He dicho toda la verdad"

Publicado 12/09/2018 23:39:49 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP, Pablo Casado, ha reiterado este miércoles que su caso sobre las presuntas irregularidades en el máster que cursó en la Universidad Rey Juan Carlos no se puede comparar con el de la ya ex ministra de Sanidad Carmen Montón y ha defendido la "transparencia" de sus explicaciones.

"No todos somos iguales. No considero que mi caso sea igual que el de Montón", ha subrayado en declaraciones a Trece recogidas por Europa Press para recalcar defender que ninguna de las irregularidades sobre las que existe sospecha es "imputable" a él sino "a la Universidad y a los profesores". "Hice lo que se me pidió", ha recalcado.

En la misma línea, ha enfatizado que él ha dado todas las explicaciones que se le han exigido. "He dicho toda la verdad. Transparencia toda", ha apostillado Casado, quien ha censurado que se quiere "estirar" este tema "porque igual no tienen nada" contra él o contra el PP.

En cualquier caso, ha dicho estar "muy tranquilo" ante la decisión que pueda adoptar el Tribunal Supremo en las próximas semanas sobre el citado máster. "No se me acusa de prevaricación, se le acusa a un profesor", ha argumentado para defender que ha hecho "todo correctamente" y que "no ha habido ninguna irregularidad" por su parte.

En cuanto a la publicación de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha vuelto a reiterar que no es un tema que deba centrar la atención de la actualidad. "Con la que está cayendo en España, no podemos hablar de cursos o tesis. España no está para estar corrigiendo exámenes", ha indicado.

SANTAMARÍA ESTUVO IMPECABLE

Casado ha asegurado también que recibió con sorpresa el anuncio de la exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría de que dejaba la política activa y ha lamentado que su formación pierda así a una persona con experiencia, reconocimiento interno y buena valoración por parte de la población.

"Estuvo impecable", ha subrayado el líder de los populares al ser cuestionado por la reunión entre ambos en la que Sáenz de Santamaría le comunicó su decisión de dejar la política después de casi dos décadas en el PP.

En este sentido, ha subrayado que la exvicepresidenta no le hizo "ningún reproche" y ha incidido en que mantiene una "buena relación" con ella. Así, ha dicho respetar su decisión de abrir una nueva etapa en su vida fuera de la política pero ha enfatizado que "no es una buena noticia" para el PP.

En esta línea, ha lamentado que el partido pierda así a una persona con experiencia, reconocimiento interno y un buen reconocimiento entre la población.

En cualquier caso, ha indicado que en el PP están "unidos" y se ha demostrado que si él ganaba el congreso para elegir al sucesor de Mariano Rajoy al frente de 'Génova' "nadie perdía". "La moción de censura también sirvió para unirnos", ha apostillado.