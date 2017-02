Caso Nóos | Directo: El abogado de Urdangarin confía en que no irá a la cárcel: "Esperamos lo mejor"

El exdiputado que denunció el caso Nóos hace once años: "Se ha reforzado el Estado de Derecho"

El exdiputado socialista que denunció el caso Nóos hace once años, Antoni Diéguez, ha celebrado este viernes la inminente notificación de la sentencia y ha asegurado que con esto "se ha reforzado el Estado de Derecho". Así se ha expresado Diéguez en declaraciones a los periodistas ante la sede de la Fiscalía en Palma, donde ha mantenido que "hace once años y un día no me esperaba que llegara nunca una investigación sobre este asunto". Lee aquí sus declaraciones.