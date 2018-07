Cesado el liquidador de 15 empresas municipales de Estepona por no liquidar las empresas en 5 años

Actualizado 10/12/2008 15:55:21 CET

ESTEPONA (MALAGA), 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pleno del Ayuntamiento de Estepona (Málaga), constituido esta mañana en junta general de accionistas de las empresas municipales, aprobó el cese del liquidador de 15 sociedades municipales creadas durante el gobierno GIL, Juan Manuel de Hoyos, así como el nombramiento de un habilitado nacional de carrera como nuevo responsable del proceso de liquidación.

Según explicó el alcalde, David Valadez (PSOE), se ha adoptado esta decisión "después de que el liquidador no haya facilitado información sobre el proceso de liquidación al gobierno y no haya acudido a las reuniones a las que ha sido convocado".

Además, según el regidor, "el liquidador, un abogado y una empresa han percibido 2,4 millones de euros por hacer un trabajo que todavía no está terminado después de cinco años".

El regidor explicó que a partir de ahora "será un funcionario de carrera el que esté al frente de la liquidación, por lo que supondrá un aval además de un ahorro importante ya que no habrá que realizar ningún desembolso".

Valadez, además, señaló que el liquidador "ni siquiera ha saldado la deuda que estas empresas mantienen con la Seguridad Social, lo que impide llegar a un acuerdo con esta entidad para establecer un plan de pagos que permita al Ayuntamiento participar de los ingresos del Estado".

El alcalde dijo haber dado instrucciones a la asesoría jurídica municipal "para que emprenda las acciones legales que procedan contra los anteriores responsables de la liquidación de las empresas", ya no solo por no haber realizado el trabajo, si no también por "las amenazas y presiones que están recibiendo miembros de la corporación".

El nuevo liquidador está facultado para la "elevación a público de los acuerdos adoptados", y se le han delegado las facultades necesarias "para subsanar, corregir, enmendar o suplir cualquier error u omisión que pudiera apreciarse en la adopción de los anteriores acuerdos", según constaba en el orden del día de la junta general celebrada esta mañana.