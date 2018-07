Chaves llama a PP y PA al consenso sobre el Estatuto y sitúa en la segunda quincena de febrero la cumbre de líderes

Actualizado 27/01/2006 15:18:39 CET

Valderas adquiere el compromiso de Chaves de seguir construyendo el "mejor" Estatuto, que "nace con un fuerte espíritu de izquierdas"

SEVILLA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, no dudó hoy en realizar una llamada al consenso de cara a la aprobación de la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, puesto que "a partir del debate de toma en consideración de la proposición de ley sobre la reforma estatutaria, PP-A y PA ya no tienen excusas serias para incorporarse a los trabajos". De esta forma, Chaves anunció que el "mejor momento" para la celebración de la cumbre de líderes andaluces para abordar la reforma es tras la toma en consideración de la proposición de ley, por lo que situó el encuentro en la segunda quince del mes de febrero.

En rueda de prensa tras reunirse con el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, para analizar los trabajos de la Ponencia de Reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, el presidente andaluz advirtió de que resulta "necesario" realizar un esfuerzo para alcanzar el consenso.

"Haré todo lo posible para que el PP-A no encuentre ninguna excusa" para no estar en el acuerdo, apuntó Chaves, que dijo que el que se salga de la reforma va a tener una "difícil" explicación ante los ciudadanos. Así, resaltó que el PP-A "necesita claridad" en todo lo relacionado con la reforma del Estatuto de Autonomía de Andalucía, ya que resulta "difícil" que los ciudadanos sepan qué quiere el PP-A.

De esta forma, Chaves dijo que el PP-A y el PA tienen las puertas de la ponencia abierta para incorporarse al trabajo, ya que si tienen alguna preocupación tienen la posibilidad de volver al trabajo.

En este contexto, el presidente de la Junta llegó a advertir de que cree que existe "margen" para el consenso, ya que aunque el trabajo de la ponencia y los acuerdos PSOE-IU "marcan un suelo, en el caso de que haya acuerdo entre PSOE e IU se puede modificar algunas cuestiones". No obstante, concretó que aún existen muchas cuestiones y aspectos estatutarios por abordar y que serán concretados durante la tramitación parlamentaria.

Así, el presidente de la Junta aseguró que no ve al PP-A recogiendo firmas en Andalucía contra el Estatuto de Cataluña, puesto que "tendría una explicación difícil, ya que si el Estatuto andaluz es homologable al catalán, se puede entender que se recogen firmas contra el texto andaluz".

Sobre la posición que va a mantener el PA, Chaves destacó que en las conversaciones que ha mantenido con el secretario general de los andalucistas, Julián Alvarez, le ha asegurado que tras el debate de toma en consideración de la proposición de ley que va a salir de la ponencia de reforma, el PA se incorporará al trabajo". De esta forma, se mostró seguro de que la posición del PA de "autoexcluirse" de la ponencia corresponde a su intención de "visualizar que tiene un proyecto propio de Estatuto que no coincide con el de la ponencia".

Asimismo, Chaves destacó que el Estatuto andaluz es homologable al Estatut catalán, pues existen "elementos comunes y distintas singularidades, pero hemos buscado el máximo de autogobierno y de competencias". En este sentido, señaló que en esta primera fase del proceso la ponencia de reforma ha realizado un "buen trabajo", y "ahora se abre un nuevo proceso en el que si hay necesidad de ajustes, pues tenemos la tramitación de enmiendas".

INVERSION POR POBLACION

En cuanto a las declaraciones del presidente de la CEA, Santiago Herrero, y el secretario general de UGT, Manuel Pastrana, en las que cuestionaban el hecho de que el Estatuto recoja una cláusula para que el Estado invierta en la comunidad andaluza en función del porcentaje de población, Chaves no dudó en asegurar que él apuesta por el criterio población en vez Producto Interior Bruto (PIB) porque "creo que es más beneficioso, ya que aunque en estos momentos la población disminuye y el PIB crece, si tenemos que buscar un punto de referente a corto y medio plazo es más favorable la población".

Así, advirtió al presidente del PP-A, Javier Arenas, que ha pedido 4.500 millones de inversión del Estado en los próximos siete años, de que "no es razonable entrar en política ficción", y "me sorprende que no quiera poner la población como punto de referencia en el Estatuto andaluz, por lo que habrá que preguntar a Arenas el motivo por el que se acepta para Cataluña y no para Andalucía".

En este sentido, recordó que durante los ocho años de gobiernos del PP, de los que Arenas ha formado parte, las inversiones del Estado en Andalucía significaban el 13,7 por ciento, es decir cinco puntos menos que lo que le correspondería en función de su población (18,02 por ciento). "Andalucía tendría 3.934 millones de euros más si los gobiernos del PP hubieran invertido en función del nivel de población", concretó Chaves, que dijo que atendiendo a estos datos, Arenas cuenta con "poca credibilidad a la hora de hacer ese planteamiento".

Para terminar, el presidente de la Junta se refirió a la denominación de Andalucía, advirtiendo de que "no hay que crear un problema donde no lo hay". "Mi posición es que Cataluña es una nacionalidad y que Andalucía es una nacionalidad", concretó.

VALDERAS: ESTATUTO CON ESPIRITU DE IZQUIERDAS

Por su parte, el coordinador general de IULV-CA, Diego Valderas, se mostró satisfecho con los resultados del encuentro mantenido con el presidente de la Junta, del que ha logrado el compromiso de seguir construyendo el "mejor" Estatuto andaluz, que en estos momentos y tras los primeros acuerdos, "nace con un fuerte espíritu de izquierdas".

"Hemos ratificado el importante compromiso de autogobierno y de garantías sobre la financiación", apuntó Valderas, que dejó claro que el acuerdo alcanzado entre PSOE e IULV-CA "no es excluyente", por lo que realizó una llamamiento a PP y PA al consenso". "PP y PA deben reflexionar sobre su actitud e incorporarse al consenso, pero siempre sobre la base de los acuerdos adquiridos", destacó el líder de la federación andaluza de izquierdas, que pidió a populares y andalucistas que "menos lamentos y más propuestas".

En cuanto al contenido del acuerdo PSOE-IU por el que se incluye una cláusula en el Estatuto que determina que la inversión estatal estará sujeta al criterio del nivel de población, Valderas pidió a sindicatos y patronal "tranquilidad", puesto que "es la fórmula que beneficia a Andalucía".

"Hay margen de tiempo para decirles que no se deben preocupar, pues en 10 años, Andalucía debe estar en la convergencia y en los niveles medios en materia de servicios", indicó Valderas, que dejó claro que el criterio de población es el dato que "más nos beneficia en estos momentos y, además, es un elemento de solidaridad y de igualdad".

En lo que se refiere a la denominación de Andalucía, el coordinador general de IULV-CA dijo que "cuando hablamos de identidad, hablamos de estar en el mismo marco de Cataluña". Así, destacó que en esta primera fase de trabajo ya se ha producido una mejora en el Artículo 1, aunque "queremos profundizar en el preámbulo". Asimismo, el líder de IULV-CA especificó que quedan pendiente cuestiones importantes como es la 'deuda histórica', la ampliación de competencias, la descentralización y la creación del Fondo de Cooperación Municipal.