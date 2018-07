Otegi dice que España "ampara agresiones contra mujeres" y Rivera le recuerda las 60 mujeres asesinadas por ETA

Actualizado 22/06/2018 13:46:40 CET

MADRID, 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, y otros cargos del partido han desdeñado las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, contra las agresiones sufridas por mujeres recordándole las cerca de 60 que fueron asesinadas por la banda terrorista ETA.

Tras conocer la decisión judicial que concede la libertad provisional bajo fianza a los cinco miembros de 'La Manada' condenados por abuso sexual en los Sanfermines de 2016, Otegi opinó a través de su cuenta de Twitter: "Nuestro pueblo no se merece vivir en un Estado que ampare agresiones contra las mujeres. Todo mi apoyo. Yo sí te creo".

Nuestro pueblo no se merece vivir en un Estado que ampare agresiones contra las mujeres. Todo mi apoyo, #YoSíTeCreo. #NikSinistenDizuthttps://t.co/pUObVAZq8g — Arnaldo Otegi (@ArnaldoOtegi) 21 de junio de 2018

Albert Rivera ha replicado al líder de la izquierda abertzale que "la primera víctima mortal de ETA fue una bebé de 22 meses". "Y desde entonces matasteis a 60 mujeres y niñas. Pide perdón por vuestro historial sanguinario y deja de intentar darnos lecciones a todos los españoles", ha escrito en la misma red social.

La primera víctima mortal de ETA fue una bebé de 22 meses y desde entonces matasteis a 60 mujeres y niñas. Pide perdón por vuestro historial sanguinario y deja de intentar darnos lecciones a todos los españoles. https://t.co/h6C1eHjxLl — Albert Rivera (@Albert_Rivera) 22 de junio de 2018

La responsable del Área de Mujer y LGTBI de Ciudadanos y portavoz de la Comisión de Igualdad en el Congreso, Patricia Reyes, también ha recordado esa cifra y, refiriéndose a Otegi, ha añadido: "La desvergüenza no tiene límite".

ETA asesinó a más de sesenta mujeres. La desvergüenza no tiene límite. https://t.co/m0WhOwEU0G — Patricia Reyes (@PatriciaReyesCs) 22 de junio de 2018

"A Ascensión tus colegas de ETA la mataron a tiros por estar casada con un concejal. No me vengas con cuentos, pedazo de miserable. A ti no te conmueve el dolor de nadie", ha afirmado, por su parte, la diputada de Cs y presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte de la Cámara Baja, Marta Rivera.

A Ascensión tus colegas de Eta la mataron a tiros por estar casada con un concejal. No me vengas con cuentos, pedazo de miserable. A ti no te conmueve el dolor de nadie.https://t.co/831voV64Qg — Marta Rivera (@CiudadanaMartaR) 22 de junio de 2018

Otro cargo de la formación naranja que se ha pronunciado es el secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Miguel Gutiérrez, que ha reprochado al coordinador general de EH Bildu que no haya pedido perdón por los crímenes de ETA. "Así que haznos un favor y deja de provocarnos aún más asco al leerte", ha manifestado.