Ciudadanos carga contra la consellera de Cultura catalana por dar las gracias a Otegi: "Asco sobre asco"

Publicado 16/08/2018 21:09:28 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Juan Carlos Girauta, ha cargado este jueves contra la consellera de Cultura catalana, Laura Borràs, después de que esta haya agradecido a Arnaldo Otegi un mensaje en su cuenta de Twitter. "Asco sobre asco", ha espetado Girauta.

A través de su cuenta en la red social, el portavoz de la formación naranja ha afeado a Borràs su mensaje al coordinador general de EH Bildu. "Ahora mismo no sé si me repugna más el terrorista que se las da de sensible o la consejera de Cultura que le da las gracias al terrorista. Asco sobre asco", ha escrito.

La reacción de Girauta llega después de que la consellera de Cultura catalana respondiese a Otegi de la siguiente forma: "Leer duele. Pero es un mal necesario. Gracias @ArnaldoOtegi por escribir a pesar del dolor y la rabia, por recordar y compartir, por hacer llegar y por hacer memoria, que no se debe olvidar nunca".

El líder de la formación vasca había abierto previamente un hilo --un conjunto de mensajes-- en su cuenta en la red social en la que contaba la historia de Maravillas Lamberto, una niña de 14 años de Larraga.

A la crítica se ha sumado su compañera de partido y líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, quien ha recriminado a Borràs su mensaje. "La Consellera de Cultura de la Generalitat distingue entre catalanes y españoles nacidos en Cataluña; también afirma que los que vinieron a Cataluña desde otras CCAA son colonizadores lingüísticos pero siente necesidad de agradecerle al etarra Otegi su enorme sensibilidad", ha escrito en un apunte en Twitter, recogido por Europa Press.