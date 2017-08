Ciudadanos cree que "no tiene ningún sentido" abrir la reforma constitucional antes del referéndum

Publicado 13/08/2017 11:42:59 CET

Recalca al PSOE que su idea es tocar el Título VIII para delimitar competencias

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha afirmado que su partido está dispuesto a hablar con otras formaciones políticas sobre la reforma de la Constitución, incluido el modelo territorial, pero ha dicho que sería un error plantearla antes del 1 de octubre, fecha para la que se ha anunciado un referéndum sobre la independencia de Cataluña.

"Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a hablar" para "delimitar qué se debería reformar", ha declarado en una entrevista con Europa Press, destacando que una modificación de la Carta Magna requiere de un "gran consenso" político y social.

Villegas ha apostado por una negociación entre partidos con la participación de expertos, que, a su modo de ver, "no tiene por qué hacerse en el ámbito de una comisión en el Congreso", como pretende el PSOE, sino que podría desarrollarse fuera.

Lo que rechaza es que este tema tenga que abordarse antes del día en que supuestamente se celebrará el referéndum catalán. "Ponerse el 1 de octubre como fecha antes de la que haya que iniciar ese tipo de negociaciones, a mí me parece que eso no tiene ningún sentido", ha manifestado.

Según el dirigente de Ciudadanos, se trata de una fecha que han situado en el panorama político "los separatistas, los que quieren romper la Constitución, los que quieren romper la unión y la igualdad de los ciudadanos españoles". Por tanto, no cree que los partidos constitucionalistas deban "tener esa fecha como referente para nada".

ACABAR CON EL TRASPASO DE COMPETENCIAS A LAS CCAA

Respecto a los cambios que la formación naranja introduciría en el Título VIII de la Constitución, sobre la organización territorial del Estado, ha dicho que seguramente no coincidirán con los que defiendan las fuerzas nacionalistas e independentistas ni con los que proponga Podemos. "Y no sé si estaremos de acuerdo con el PSOE, porque no sé muy bien cuál es su modelo de España y tampoco sé si ellos mismos lo saben", ha añadido.

Para Ciudadanos, esa reforma tiene que servir para "cerrar el modelo autonómico" y "delimitar claramente cuáles son las competencias del Estado", poniendo fin al "chantaje continuo" que, a su juicio, supone el traspaso de competencias a comunidades autónomas que aprovechan para negociar con el Gobierno cuando ven que está en una situación de "debilidad".

En cuanto a la situación en Cataluña, donde ha quedado descartado que el 1 de octubre se celebren elecciones autonómicas en vez de un referéndum --porque ya no daría tiempo a convocarlas--, Villegas ve complicado hacer un pronóstico de lo que puede suceder en un escenario como el actual.

"Los principales protagonistas, quienes están en el Gobierno de la Generalitat, Convergència (PDeCAT) y ERC dentro y las CUP desde fuera, seguramente no tienen muy claras las hipótesis y andan peleándose entre ellos", ha indicado.

PELEA FRATRICIDA EN EL SEPARATISMO

El partido liderado por Albert Rivera considera que en esa "pelea fratricida entre los separatistas", cada uno defiende "sus intereses partidistas" o incluso "personalistas", no los intereses generales de los catalanes. "Desde nuestro punto de vista, lo que conviene a los intereses generales de los catalanes es que hubiera elecciones autonómicas cuanto antes", ha subrayado Villegas.

En su opinión, la legislatura en Cataluña "está agotada" y el único proyecto que tiene el Ejecutivo de Carles Puigdemont es "un imposible", ya que "todo el mundo sabe que el 1 de octubre no va a suceder nada".

Por eso espera que los dirigentes independentistas "no retrasen la agonía" y permitan "pasar página" con unos comicios autonómicos. Y, a partir de ahí, iniciar "un nuevo proyecto que, en vez de fracturar y dividir a los catalanes, nos reagrupe en un proyecto común", ha afirmado.