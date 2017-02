Ciudadanos pide al Gobierno que haga todo lo que pueda para impedir una consulta en Cataluña

Publicado 18/02/2017 11:29:51 CET

De Páramo espera que otros partidos apoyen a Cs si puede gobernar tras las próximas elecciones y no descarta un Ejecutivo de coalición

MADRID, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que "dé la cara" y haga "todo lo que esté en su mano" para "aplicar la ley" e impedir que se vuelva a celebrar en Cataluña una consulta sobre la independencia.

"El Gobierno tiene que hacer todo lo que esté en su mano para no llegar a esa situación", ha declarado en una entrevista con Europa Press respecto a las acciones que, a su juicio, tendría que emprender el Ejecutivo ante la pretensión de los dirigentes independentistas de convocar un referéndum para este año.

A la pregunta de cuáles deberían ser esas acciones, De Páramo ha dicho que "eso será una decisión del Gobierno", pero ha añadido: "Desde luego, nosotros siempre estaremos al lado de los que quieren defender las leyes democráticas en Cataluña, porque creemos que los políticos no pueden saltarse las leyes".

Desde su punto de vista, el Gobierno "tiene suficientes instrumentos para impedir" la consulta y "tiene que aplicar la ley". Sobre la posibilidad de recurrir al artículo 155 de la Constitución --según el cual el Ejecutivo podrá "tomar las medidas necesarias" para obligar a una comunidad autónoma al cumplimiento de la ley--, ha indicado que "esa es la última de todas las opciones contempladas en la ley".

En Ciudadanos "respetamos también lo que está en la ley", pero "creo que se pueden hacer todavía muchísimas cosas para impedir eso y que no se produzca", ha manifestado.

NO INTENTAR CONTENTAR A LA MINORÍA

El también diputado en el Parlamento catalán ha pedido al Ejecutivo de Rajoy "que no se esconda y que dé la cara", porque no puede "volver a dejar tirados a los catalanes". Eso fue lo que ocurrió, según De Páramo, cuando se celebró en Cataluña la consulta del 9 de noviembre de 2014.

"Creo que se ha abandonado en muchas ocasiones a todos aquellos que nos sentimos y que somos catalanes, españoles y europeos", que, además, son "la mayoría de los catalanes", ha lamentado.

De hecho, considera que "el PP tiene que dejar de pensar en cómo contentar a la minoría, que en este caso son los partidos independentistas", y empezar a "pensar en el conjunto de los catalanes".

Dada la situación política de "inestabilidad" y teniendo en cuenta las declaraciones del Gobierno de Carles Puigdemont, De Páramo pronostica que en los próximos meses en Cataluña hay "dos opciones: elecciones o elecciones".

"Cuando uno deja el presente y el futuro de Cataluña en manos de una asamblea de la CUP" --en la que se apoya el Ejecutivo del PDeCAT y ERC--, "es muy probable que vuelva a haber elecciones" y que se convoquen "en cualquier momento", ha afirmado.

CIUDADANOS ESTÁ PREPARADO PARA UNAS ELECCIONES

Independientemente de cuándo se puedan celebrar esos comicios, en Ciudadanos están "preparados para ese escenario": "Haremos lo que estamos haciendo desde el primer día en que lideramos la oposición en Cataluña", que es "seguir defendiendo el sí a Cataluña, a España y a Europa" y, al mismo tiempo, "plantear un proyecto alternativo atractivo para todos los catalanes".

Un proyecto "reformista" que, según ha afirmado, pondrá el acento "no en lo que nos separa, como hacen constantemente Puigdemont y los suyos", sino en "los temas importantes para Cataluña", como el impulso del Corredor Mediterráneo, la reducción de las listas de espera en la sanidad pública o un nuevo sistema de financiación autonómica.

Con Inés Arrimadas a la cabeza, Ciudadanos aspira a obtener unos resultados electorales que le permitan formar un Gobierno cuya "obsesión" no sea separarse del resto de España. "Nosotros pedimos que si quedamos en esa posición de líderes de la oposición, el PSOE y el PP nos apoyen. Y que Podemos elija bien y no prefiera al señor (Oriol) Junqueras como presidente de la Generalitat, sino que lo sea Inés", ha manifestado.

De Páramo no ha precisado qué tipo de apoyo esperan del PP y del PSC, si imaginan un Ejecutivo de coalición o si se conformarían con su respaldo en la votación de investidura. "Yo no sé si la fórmula es un Gobierno de coalición. Creo que no hay que descartar ninguna opción", ha comentado.

Desde su punto de vista, primero habrá que ver los resultados que arrojan las urnas, y luego "ya habrá tiempo de reunirse y hablar con todos". Lo que sí ha descartado es que Ciudadanos se presente a los comicios en alianza con otros partidos, afirmando que "sería un error hacer una política de bloques".

ELECCIONES PLEBISCITARIAS, REFERÉNDUMS Y 9-N

En cuanto a los líderes independentistas, el diputado catalán ha expresado su "sospecha" de que "van a intentar repetir, repetir y repetir (elecciones) plebiscitarias, referéndums y 9-N hasta que salga lo que ellos quieren", es decir, un resultado a favor de la independencia.

Pero "eso es muy poco democrático, cuando uno pierde en las urnas tiene que asumir la derrota", ha subrayado, recordando que ERC y el PDeCAT presentaron las últimas elecciones autonómicas como un plebiscito sobre la independencia y "lo perdieron". Además, ha advertido de que "hacer un Brexit en Cataluña" sería "un fracaso para todos los catalanes".