Ciudadanos pide un mercado laboral innovador y flexible frente a la precariedad de PP y PSOE

Publicado 01/05/2017 13:54:36 CET

MADRID, 1 May. (EUROPA PRESS) -

Ciudadanos defiende acometer una nueva reforma laboral en España que permita pasar a un mercado "innovador, moderno y flexible" que ponga fin a la "precariedad" generada en los últimos 30 años por los modelos de los Gobiernos del PSOE y del PP.

En declaraciones a los medios de comunicación en la manifestación del Primero de Mayo, el secretario general del grupo parlamentario de Ciudadanos, Miguel Gutiérrez, se ha referido en primer lugar a "todos aquellos que no tienen trabajo" o cuentan con un "empleo precario".

A todos ellos les ha querido enviar un mensaje de "esperanza" en las políticas laborales que defiende Ciudadanos y que, a su juicio, permitirían terminar con la precariedad actual generada por unos modelos "poco flexibles".

Preguntado por la moción de censura que ha planteado Podemos contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, Gutiérrez ha dejado claro que su grupo no va a apoyar una iniciativa que no cuenta con un candidato alternativo a Rajoy, que carece de apoyos y que no ha sido negociada con otros grupos de manera previa. "Nos parece una broma

y no se debe bromear con algo tan importante como la democracia", ha zanjado.

Gutiérrez ha subrayado que en la situación actual lo que España necesita es "estabilidad y reformas" y ha confiado en que la próxima aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2017 contribuya a esa estabilidad.

Sin presupuestos, ha advertido, "seguiría habiendo recortes, paro, subidas de impuestos" cuando lo que se precisa es "destinar dinero a políticas sociales" que permitan rescatar a los más desfavorecidos, pero también "a la clase media que está aguantando el país".